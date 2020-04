Federica Panicucci, la confessione intima del compagno Marco Bacini: “Lei è molto…”

Marco Bacini fa una confessione intima su Federica Panicucci

Da quasi due mesi Federica Panicucci non fa parte della squadra di Mattino 5 a causa dell’emergenza Coronavirus. Infatti al momento alla conduzione del format c’è solo il collega Francesco Vecchi che si sta occupando esclusivamente della pandemia.

Tuttavia la professionista toscana tornerà al suo posto appena la situazione tornerà alla normalità. In attesa di riapparire sul piccolo schermo la donna si sta godendo a lungo i suoi due figli, ormai adolescenti e il compagno Marco Bacini.

E proprio quest’ultimo è stato raggiunto da un giornalista di Nuovo Tv per fargli un’intervista. L’imprenditore ha speso delle parole al miele per la persona che ama e addirittura si è spinto oltre facendo una confessione intima. Parlando del loro rapportio di coppia ha detto: “La passione è fondamentale. A volte viene rappresentata come una donna algida, invece è molto passionale”.

Le parole al miele per Federica Panicucci

Nonostante il periodo negativo che stiamo attraversando a causa della pandemia da Covid-19, Marco Bacini ha trovato in esso anche un lato positivo. Infatti questa quarantena prolungata ha fatto si di avere più tempo per stare al fianco delle persone che ama. Intervistato da Nuovo Tv, l’imprenditore ha riferito: “Il fatto di avere ritmi meno intensi, di non dover vedere persone per lavoro, mi permette di vivere ancora di più appieno il nostro amore”.

I due sonno innamorati alla follia e al magazine di gossip ha parlato di come si compensano l’uno con l’altra. Bacini ha rivelato anche di quando ha fatto la proposta di matrimonio alla conduttrice di Mattino 5: “Sono felice che si veda quello che provo per lei, ma preferisco mantenere la privacy sul nostro rapporto”.

Marco Bacini rivela i pregi della conduttrice di Mattino 5

Durante la chiacchierata al telefono col giornalista di Nuovo Tv, Marco Bacini ha svelato che ama Federica Panicucci per la sua intelligenza. Ma anche per la sua capacità di coinvolgendo nelle sue cose senza dare mai nulla di scontato.

“Non mi stanco di stare con lei, ha riempito tutte le mancanze che c’erano nella mia vita”, ha riferito l’imprenditore. Nel frattempo Mediaset ha confermato la professionista toscana per la prossima stagione di Mattino 5.