Tempesta D’Amore anticipazioni 22 aprile 2020: Michael si droga

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano tantissime novità. Dalle trame della puntata della soap bavarese, in onda mercoledì 22 aprile su Rete 4, emergono nuovi sporchi intrighi. Annabelle, in preda alla follia, mette in atto un nuovo piano per uscire dalla clinica psichiatrica. Riuscirà Christoph a mandare all’aria il suo piano ‘B’?

Anticipazioni Tempesta D’Amore: il folle piano di Annabelle

Annabelle, dopo aver scoperto che Christoph non ha intenzione di farla uscire dall’ospedale psichiatrico, si mette a studiare un piano ‘B’. Il terapista Hans-Peter Borg la incontra per la prima volta e la perfida donna escogita subito un piano per farlo innamorare di lei. Il suo piano andrà a buon fine? Alfons chiede alla moglie Hildergard un parere sulla sua ultima creazione artistica ma la donna lascia un feedback negativo.

Il signor Sonnbichler non la prende affatto bene e mette la sua grande ciotola di frutta in strada come regalo. André trova la ciotola di frutta e rimane molto colpito da questa opera d’arte! Werner scopre che Christoph è diventato tutore legale di Annabelle e spera di invertire la vendita delle azioni. Ma poi scopre che i soldi della vendita delle azioni sono scomparsi. Che cosa farà il vecchio albergatore? Si arrenderà?

Michael non sta bene

Le anticipazioni della puntata della 16esima stagione di Tempesta D’Amore in programma mercoledì 22 aprile su Rete 4, garantiscono colpi di scena accattivanti. A causa del sonno, Michael non si presenta a un appuntamento molto importante. Consapevole di aver fatto uno sbaglio, il dottore prende una decisione fatale. Ma la moglie Natascha non ha idea di cosa stia succedendo a suo marito. A causa dei sensi di colpa sulla morte di Romy, il dottore è diventato dipendente da sonniferi e psicofarmaci.

Per puro caso, Franzi origlia una conversazione intima tra Christoph e Linda. I due fratelli parlando di Tim Degen. E con grande sorpresa, la dipendente del Furstenhof scopre che il suo cavaliere misterioso è il fratello gemello di Boris! L’albergatore sospetta che Annabelle stia studiando un piano per uscire dalla clinica psichiatrica e invita il terapista Borg a non farsi manipolare dalla sua paziente.