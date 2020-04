Alberto Matano presenta la donna della sua vita: “In ogni mio gesto ti riconosco” FOTO

Alberto Matano ha compiuto il grande salto dal tg alla televisione di approfondimento relativamente da poco, eppure è già entrato a pieno titolo nel cuore dei tanti telespettatori che ogni giorno lo seguono.

Schivo, riservato, all’apparenza anche piuttosto timido, sulla sua vita personale non circolano molte informazioni. Recentemente, però, sul suo canale Instagram, ha voluto condividere con i suoi follower uno scatto che ha particolarmente entusiasmato tutti.

Alberto Matano insieme alla mamma Marisa Fagà

L’aitante ed avvenente ex giornalista del Tg1 ha postato infatti un’immagine che lo ritrae con la sua adorata mamma, la politica Marisa Fagà. La foto ha avuto un boom di like e di commenti e sono stati in molti a complimentarsi con lui per la bellezza del suo genitore. (Continua dopo la foto)

La Vita In Diretta insieme a Lorella Cuccarini

Dopo rumors anche piuttosto insistenti che volevano un momentaneo stop della coppia alla guida de La Vita in Diretta, è arrivata una conferma che ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli affezionati telespettatori che ogni giorno seguono con devozione la trasmissione.

Il programma, stando alle ultime decisioni della rete ammiraglia, non solo non succederà, ma addirittura potrà godere di un segmento in più: si allungano, dunque, i tempi di intrattenimento e di conduzione, che saranno in onda fino al 26 giugno prossimo. Una “promozione” sicuramente determinata anche dal favorevole riscontro dato dal pubblico, che in questi anni ha premiato i padroni di casa in termini di ascolto.

Il legame con al giornalista Emma D’Aquino

Sulla vita sentimentale del tenebroso giornalista sono sempre circolati insistenti rumors e pettegolezzi, ma sulle faccende d’amore che lo riguardano non è mai trapelato nulla di ufficiale. In molti hanno ipotizzato potesse esserci un legame speciale con la collega Emma D’Aquino, reduce dall’ultima edizione di Sanremo, ma i due hanno ampiamente smentito il presunto flirt.

Sono, per il dispiacere di chi ha sempre sognato in un inizio d’amore, solo due buoni amici, come testimoniamo anche le numerose foto che sono soliti postare sui rispettivi profili Instagram in cui appaiono felici e sorridenti.