Barbara D’Urso replica a Yari Carrisi, che le ha augurato la morte: grande indignazione (FOTO)

In queste ore non si sta facendo altro che parlare del messaggio pubblicato da Yari Carrisi, sul suo profilo Instagram ufficiale, contro Barbara D’Urso. Il figlio di Al Bano e Romina non si è limitato semplicemente ad accusare la conduttrice o a dissentire con il suo modo di agire. Il protagonista, infatti, le ha addirittura augurato la morte.

Solitamente, Lady Cologno non replica mai alle accuse che riceve, ma stavolta non è riuscita a rimanere in silenzio. La donna ha affrontato la vicenda sul suo profilo Instagram con il supporto di sua sorella Daniela.

La frase di Yari e la replica di Barbara D’Urso

Alcune ore fa, tra le IG Stories di Yari Carrisi è apparso un macabro messaggio di morte contro Barbara D’Urso. Inutile dire che nel giro di poco tempo è scoppiata una vera e propria bufera sul web che ha coinvolto anche la famiglia della conduttrice. Sua sorella Daniela, infatti, ha pubblicato un post nel quale ha ripubblicato il contenuto del figlio di Al Bano e Romina ed ha scritto di essere assolutamente senza parole per quanto accaduto.

Al di sotto di tale post, ovviamente, si sono susseguiti una serie di commenti da parte di persone che si sono schierate, stranamente, a favore della presentatrice. Ebbene, anche la D’Urso ha deciso di intervenire sulla questione e lo ha fatto naturalmente nel suo stile. Senza proferire parola in merito, la donna ha pubblicato tutti gli articoli pubblicati dalle varie testate giornalistiche presenti in rete che hanno parlato della questione. (Continua dopo la foto)

Le ipotesi del web sul gesto di Carrisi

La prima foto pubblicata, tra le sue IG Stories, è naturalmente quella inerente la difesa di sua sorella Daniela. Quest’ultima, nel corso del suo sfogo, non ha potuto fare a meno di continuare a chiedersi come avesse fatto Yari Carrisi ad augurare la morte a Barbara D’Urso, La cosa che, tuttavia, più di tutte sta incuriosendo gli utenti del web riguarda i motivi che potrebbero aver spinto il figlio d’arte ad agire in quel modo.

Secondo le interpretazioni di alcuni, potrebbe essersi trattato di un hacker o, semplicemente, di un errore. Yari, infatti, potrebbe non essersi reso conto di essere dal suo profilo ufficiale ed ha pubblicato quella frase inconsapevolmente. Per il momento Al Bano e Romina non si sono espressi sulla vicenda. Restiamo in attesa per scoprire se lo faranno.