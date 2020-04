Michelle Hunziker si confessa su Instagram: cosa farà dopo il lockdown

L’intervista di Freeda a Michelle Hunziker

Durante una intervista in diretta Instagram con Freeda, Michelle Hunziker parla della sua vita e dei suoi sogni post pandemia. L’intervistatrice le pone diverse domande fino ad arrivare alla domanda finale: “cosa farai alla fine di tutto questo?”

L’intervista particolare e le risposte mai scontate

Freeda, abituata ad intervistare molti cantanti, si è sempre distinta per domande che cominciavano con il testo di alcune canzoni del repertorio dell’intervistato per poi entrare più nel dettaglio. Con Michelle Hunziker però ha dovuto inventarsi qualcosa di nuovo.

La sua idea è stata quella di utilizzare dei proverbi e poi rigirare la loro morale sotto forma di domanda alla presentatrice. Uno di questi è stato ‘Chi si fa i fatti suoi campa cent’anni’, usato per chiedere a Michelle il suo rapporto con i paparazzi.

Dal canto suo la showgirl svizzera ha risposto: "Con i paparazzi ho un rapporto splendido, sono persone con famiglia che lavorano e per loro nutro il massimo rispetto". Si lascia poi andare ad un aneddoto per rafforzare le sue affermazioni. Mentre era al parco giochi con le bambine, riceve una chiamata al cellulare.

I paparazzi, a duecento metri da lei, vedendo il suo viso cambiare immediatamente espressione, hanno deciso di abbassare i ‘cannoni’ e rispettare la sua privacy. “Se fossimo stati in un altro paese” continua Michelle Hunziker, “se ne sarebbero fregati ed avrebbero venduto le foto facendo il loro scoop. Mi hanno dimostrato invece che il rispetto è reciproco e di questo li ringrazio”.

Il desiderio di Michelle Hunziker appena terminata la pandemia

L’ultima domanda di Freeda è stato proprio il desideri di Michelle una volta recuperata la libertà di uscire. La risposta della bella svizzera l’ha piacevolmente spiazzata. In effetti ci si poteva aspettare cose frivole come andare dall’estetista o andare in un negozio di moda ma si sa, Michelle Hunziker non è mai banale.

“Vorrei sedermi su una spiaggia a godermi il tramonto con in una mano un bel vinello rosso e nell’altra un bel pezzo di pecorino. Il piatto delle fave lo terrei sulle gambe e se le fave non ci saranno mi accontento di alcune buone pere“. L’intervista termina con un appello rivolto a tutti: “Mi raccomando, stiamo a casa e quando potremo uscire… non facciamo i cinghiali. Facciamo tesoro di quello che abbiamo imparato: la salute è la cosa più importante“