La confessione di Giulia De Lellis: ‘Spio chi odio’. Ecco i dettagli

La confessione di Giulia

Nonostante Giulia De Lellis sia fortemente criticata, è un personaggio pubblico che suscita costantemente interesse. Nelle ultime ore si sta mostrando alla luce del sole con Andrea Damante, incurante dei dissensi. Il ragazzo ha condiviso una parte del suo allenamento tenendo sulle spalle Giulia.

Quest’ultima poi durante una diretta di Instagram ha messo per sbaglio una foto di lui. In un modo o nell’altro riesce a stare al centro dell’attenzione. Una sua confessione, per esempio, fatta poche ore fa è l’ennesima dimostrazione che la gente non può far a meno di parlare di lei.

‘Ho un profilo IG fake’

La confessione di Giulia è avvenuta sui social. Dopo aver attivato la modalità ‘Fammi una domanda’ ha risposto volentieri ad alcuni follower. Uno di questi le ha chiesto se utilizza un profilo falso per seguire delle persone senza essere scoperta. Senza giri di parole, ha ammesso di averne uno con cui spia chi odia.

Non sopporta l’idea di dare soddisfazioni di questo tipo, dunque agisce nell’anonimato. Davanti a una simile affermazione, molti hanno pensato subito a Belen Rodriguez. Le due ex di Andrea Iannone non sono andate mai d’accordo, ma non è mai venuto a galla il reale motivo. Fatto sta che Giulia ha fatto una sua parodia debuttando su Tik Tok.

Ha preso un video con la voce della bella argentina ed è subito stato visualizzato da migliaia di utenti social. Come sempre l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne riesce sempre a far parlare di sé. In questi giorni è al centro del gossip per trascorrere la quarantena con Andrea Damante. Sono usciti allo scoperto, in quanto consapevoli che avrebbero ricevuto tante critiche.

‘Adesso sto bene con me stesso’

Se Giulia è tornata tra le braccia di Damante, il campione di motociclismo ha deciso di starsene per conto suo. Una volta smentito il flirt con Veronica Burchielli, ha tranquillizzato i fan dicendo che ora è sereno. Ha raggiunto un equilibrio interiore, tale da voltare le spalle al passato. Ha bisogno di tempo da dedicare a sé stesso, il resto non ha alcuna importanza. Dopo essere andato invano a Pomezia, non ha più menzionato Giulia.