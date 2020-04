Grande Fratello, il video di Gianmarco Onestini ha scatenato il web

Il video di Gianmarco

Gianmarco Onestini ha da poco chiuso la relazione con Adara Molinero. Quest’ultima avrebbe flirtato con diversi uomini contemporaneamente durante la convivenza. Come se non bastasse si stava organizzando con uno alle spalle del ragazzo. Una volta venuta a galla la verità, il fratello di Luca ha fatto le valige ed è andato via.

Purtroppo non può rientrare in Italia per via della pandemia, dunque è rimasto a Madrid. Ha chiesto il sostegno dei suoi follower per poter affrontare al meglio la situazione. Purtroppo sta ricevendo delle critiche nelle ultime ore per un video che ha pubblicato sul suo Instagram.

La replica di Valentina

Il video di Gianmarco non è piaciuto al mondo dei social. In pratica si è recato in un supermercato munito di guanti, un paio di occhiali e mascherina. Tra gli scaffali si è fatto riprendere da un passante mentre si esibiva in un balletto. Il suo intento era far divertire quelli che avrebbero visualizzato, ma in realtà ha ottenuto la reazione opposta.

Secondo la maggior parte delle persone è stato inopportuno. In un momento così delicato bisognerebbe tenere conto di coloro che sono morti o stanno combattendo contro il coronavirus. Una sua ex compagna d’avventura, Valentina Vignali, è intervenuta per dire la sua a riguardo.

Si è lamentata del fatto che lei, come tanti altri, passa giornate intere per attendere l’ingresso in un supermarket. Ragion per cui non è giusto vedere Gianmarco perdere tempo, piuttosto che fare la spesa. Alcuni hanno sostenuto il suo pensiero, altri invece le hanno puntato il dito contro. Potrebbe aver colto l’occasione per visibilità?

Le insinuazioni di Erica

Non c’è un attimo di tregua per l’ex concorrente del Grande Fratello. Sta facendo i conti anche con le false dichiarazioni di Erica Piamonte. Avrebbe insinuato di essere stata legata da un forte sentimento a lui. Inoltre si sarebbe gettato tra le braccia di Adara per dimenticare lei.

Non sono andate bene le cose perché Gianmarco non ha mai voluto una ragazza madre accanto. Il diretto interessato si è difeso ricordandole che ha avuto una breve storia con Taylor Mega, dunque loro non hanno avuto nemmeno il tempo di approfondire l’amicizia.