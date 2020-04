Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto ha vinto grazie a due uomini

Paola ha vinto

Non c’è pace per Paola Di Benedetto da quando è terminata l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Molti pensavano che avrebbe vinto Antonella Elia o Andrea Denver, ma con grande stupore lei ha trionfato. Non ha esitato a compiere un bel gesto, cioè dare il montepremi a coloro che stanno combattendo la pandemia.

Tuttavia ha deciso di ignorare le polemiche di alcuni ex compagni d’avventura. Fernanda Lessa, per esempio, le ha dato della grassa mentre Zequila la reputa una priva di cervello. Non si è scomposta nemmeno davanti a un’affermazione di Vladimir Luxuria. Ha detto che dovrebbe ringraziare due uomini.

‘Uno è il fidanzato, l’altro è Antonio Zequila’

Paola ha vinto grazie ad Antonio Zequila e Federico Rossi. Questo è stato riferito dall’opinionista nell’ultima diretta di Live- Non è la D’Urso. Secondo il suo parere Antonio le ha dato visibilità con i continui battibecchi. Tutto ha avuto inizio quando l’uomo corteggiava invano Sara Soldati.

Paola gli aveva fatto notare che non avrebbe avuto alcuna possibilità nell’impresa. Antonio, ferito nell’orgoglio, ha perso le staffe sminuendo la sua fisicità. La Madre Natura di Ciao Darwin lo ha definito squallido quando ha sottolineato i chili di troppo di Patrick Ray Pugliese. Come se non bastasse ha dichiarato di essere felice per la sua eliminazione. Se non fosse stato per lui, probabilmente sarebbe rimasta nell’ombra.

Per quanto riguarda il fidanzato, è palese che abbia milioni di follower sul suo Instagram. E’ grazie al loro voto che, sommati a quelli dei fan di Paola, ha ottenuto la vittoria. Nonostante abbia dato tutto il montepremi in beneficenza, non sono mancate (e non mancano) le critiche.

‘Il voto è stato truccato’

Sossio Aruta si è lamentato per la sconfitta. Ha dato la stessa spiegazione di Salvo Veneziano, ovvero il numero considerevole dei follower. A quanto pare non sono gli unici a pensarla in questo modo. Se qualcuno sostiene tale versione, altri si sono stufati di sentire dire le solite cose. Non conta chi abbia portato a casa la vittoria, ma che i 100.000 euro ora siano nelle mani della Protezione Civile. Solo per questo motivo Paola dovrebbe essere apprezzata, invece sta avvenendo l’esatto opposto.