Pasquale Laricchia intervistato in radio, “Io avrei fatto vincere…”

Pasquale Laricchia ha parlato in radio ed ha commentato la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello VIP. Numerose le considerazioni dell’ex gieffino che si è lasciato andare a qualche considerazione in particolare su colui che avrebbe voluto vincesse quest’edizione.

Laricchia ha anche dato un giudizio veloce su alcuni dei suoi coinquilini soffermandosi, in particolare, sulle coppie formate da Paolo e Clizia e Pago e Serena. Cos’ha detto il simpatico ex gieffino pugliese? Vediamolo insieme.

Pasquale Laricchia, un’eliminazione prematura

Pasquale Laricchia ha iniziato la sua intervista radiofonica parlando di quella che è stata la sua esperienza alla quarta edizione del Grande Fratello VIP. Una partecipazione che, seppur molto breve, è stata molto intensa. Alla domanda sul perché, secondo lui, non è arrivato in finale ha risposto chiaramente “Non ci sono arrivato perché non ho iniziato” sottolineando che oggi l’andamento del programma è leggermente diverso rispetto a 17 anni fa.

Pasquale ritiene indubbiamente di essere stato eliminato troppo in fretta e di non aver, dunque, mai dato appieno il via alla sua esperienza all’interno della casa. La colpa? Pare attribuita, come ribadito anche in altre occasioni, ad una donna presente all’interno del programma, Barbara Alberti, che avrebbe influenzato il parere dei telespettatori. Dire “Uno con la faccia di assassino che se potrebbe farebbe del male alle donne” è davvero gravissimo.

Chi avrebbe dovuto vincere

Pasquale Laricchia si è detto conteneto per la vittoria di Paola Di Benedetto ma ha chiarito che, a suo parere, avrebbe dovuto vincere Patrick Ray Pugliese. Poi ha commentato “Il Grande Fratello è così, non sempre vince quello che risulta protagonista, a volte vince la tranquillità”. Ed in effetti sono in molti coloro che la pensano come Laricchia. I social, subito dopo l’eliminazione in finale di Patrick, hanno infatti espresso tutta la loro perplessità.

Pasquale Laricchia ha espresso il suo parere anche su altri concorrenti della quarta edizione del GF VIP. In particolare, si è espresso in merito alle coppie presenti nella casa. Su Pago e Serena ha detto “Ho avuto modo di conoscerli e posso dire che purtroppo la tv amplifica le cose”. Poi sostiene che il loro è vero amore e si schiera, quindi, dalla loro parte. Parere un po’ differente su Clizia e Paolo per i quali mostra qualche perplessità. “Se dureranno bisogna vedere” ha sostenuto.