Antonio Zequila, guerra social con Patrick Ray Pugliese (Foto)

Antonio Zequila ha vissuto un’esperienza nella casa del GF VIP un po’ particolare. L’attore, infatti, si è scontrato, bene o male, con tutti i coinquilini instaurando, diciamolo, pochi rapporti d’amicizia all’interno del programma. Se, infatti, con Aristide Malnati ha intrecciato una bella complicità, con altri sono scoppiate diverse scintille. Molte di queste sono aumentate anche al di fuori della casa, a suon di post sui social, come con Adriana Volpe.

Uno degli ultimi attacchi che il bel Zequila ha sferrato su Instagram è stato rivolto a Patrick Ray Pugliese. Che tra i due non ci sia stato un bel rapporto non è un segreto per nessuno. Dopo un’iniziale complicità, fatta di sorrisi e scherzi, tutto si è spezzato e sono nati diversi scontri. Nelle ultime ore Zequila ha postato una foto su Instagram palesemente riferita proprio all’ex coinquilino. Cos’ha scritto? Ha ricevuto risposta? Vediamolo.

Antonio Zequila, replica “letteraria” su Instagram

Antonio Zequila, lo abbiamo visto tutti, ha sempre cercato di evidenziare la sua preparazione culturale. Non è un caso se in molti dei coinquilini l’hanno tacciato di essere superbo e troppo sicuro di sè stesso e della sua superiorità. Fatto sta che nelle ultime ore, per rispondere a tutti i commenti postati ultimamente sul suo conto, specialmente proprio da Patrick Ray Pugliese. “C’è chi si mantiene a galla parlando sempre e solo di Zequila“, scrive l’attore. (Continua dopo la foto)

Poi prosegue “e c’è chi si immerge preferendo la bellezza del mare all’ignominia umana”. A fare da sfondo a questa frase una bellissima immagine di un sub immerso proprio tra le acque del mare. Il riferimento è chiaro. A mantenersi sulla cresta dell’onda sarebbe Patrick che userebbe il nome di Antonio per rimanere “a galla”.

Patrick Ray Pugliese, il brutto parere su Zequila

Patrick Ray Pugliese, a sua volta, ha già chiarito più volte di non stimare affatto l’ex coinquilino Antonio Zequila. Non è, dunque, un caso se quest’ultimo ha voluto attaccare proprio lui nel suo ultimo post su Instagram. Ad Antonio non piace essere criticato in maniera così aspra (tra l’altro a chi piacerebbe?) e gli attacchi social appaiono il modo migliore per difendersi.

In una delle sue ultime dichiarazioni, in particolare, Patrick ha detto su Zequila che l’uomo che, in principio, gli stava pure simpatico, con il passare del tempo ha iniziato ad esagerare. Forse vedeva sempre più minacciata la sua leadership all’interno della casa? Rimarremo con questo dubbio per un bel po’!