Clizia Incorvaia, scambi di affetto reciproco con la futura suocera (Foto)

Clizia Incorvaia, l’ex concorrente della quarta edizione del GF VIP, si trova in quarantena in Sicilia. Fino a questo momento, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus e alle limitazioni degli spostamenti, la ragazza non ha ancora visto Paolo Ciavarro. I due si sono innamorati all’interno della casa più spiata d’Italia e, da quanto emerso, non vedono l’ora di passare del tempo insieme al di là delle telecamere.

Nel frattempo, però, i ragazzi sono molto attivi sui social. L’influencer, in particolare, tiene molto al contatto con i propri followers con i quali, nelle ultime ore, ha condiviso una foto particolare. Una foto in cui sembra molto vicina ad un’altra persona vicinissima al suo Paolo. Si tratta della futura suocera Eleonora Giorgi.

Clizia Incorvaia, un messaggio speciale

Un messaggio di stima quello che Clizia Incorvaia lancia ad un’altra donna speciale nella vita di Paolo Ciavarro. Si tratta della madre Eleonora Giorgi a cui è dedicato un pensiero speciale. L’input sarebbe arrivato da Giovanni Ciacci che, nei giorni scorsi, aveva dato un consiglio alla ragazza. L’opinionista, infatti, aveva detto “Se posso dare un consiglio a Clizia, che frequenterà Paolo, le dico di frequentare molto la mamma, Eleonora Giorgi”.

Clizia sembra davvero aver colto il messaggio ed ha acquistato uno dei libri che l’attrice ha scritto alcuni anni fa, “Nei panni di un’altra”. Un libro dalla lettura di cui si evince moltissimo della sua vita, in primis dell’amore per i figli Paolo e Andrea.

La reazione di Eleonora Giorgi

Vista la dedica sui social, Eleonora Giorgi decide di rispondere nella stessa maniera alla bella Clizia Incorvaia. In un post sulla sua pagina ufficiale di Instagram, la donna scrive “Grazie Clizia”. La ragazza, poi, ricambia il commento e scrive alla futura suocera che il suo è “Un libro che tutte le donne dovrebbero leggere, per cacciare fuori quella forza che tutte noi possediamo”. Quello tra le due donne di Paolo Ciavarro è un chiaro scambio di messaggi d’affetto che, naturalmente, non è passato inosservato agli occhi dei fans.

La storia tra Paolo e Clizia prosegue, dunque, nella maniera migliore. Per il momento, naturalmente, i due ragazzi vivono lontani e non vedono l’ora di potersi rivedere. A confermarlo vi sono le parole di Ciavarro che ha recentemente dichiarato “Sono pronto a vivermela. Non vediamo l’ora. Stiamo impazzendo”. Il conto alla rovescia, dunque, è iniziato. Come andrà?