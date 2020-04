Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 22 aprile 2020: ultimatum per Gemma Galgani [VIDEO]

Nuovo appuntamento di Uomini e Donne

Finalmente è tornato Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi si era dovuto fermare a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. La messa in onda è stata possibile perché la conduttrice e la sua squadra di auri hanno totalmente stravolto il format che viene trasmesso da oltre un ventennio su Canale 5.

I primi due appuntamenti sono stati dedicati a Gemma Galgani. Ad esempio nell’episodio di ieri, martedì 21 aprile 2020, la dama torinese ha iniziato a chattare con i due spasimanti segreti Pantera e poi OcchiBlu. Il primo ha fatto intendere alla piemontese che dormirebbe con lei per tutta la notte. Ma accadrà realmente oppure è un fake?

Ecco dove eravamo rimasti

Successivamente, nella casetta di Uomini e Donne Gemma Galgani ha fatto un ballo in solitudine. In poche parole la dama torinese si è lasciata andare ad una sensuale bachata dedicata all’altro spasimante, ovvero OcchiBlu. Come era prevedibile, la sua acerrima nemica Tina Cipollari non ha potuto evitare di commentare in modo negativo la scena, invitandola a sbottonare la camicetta. A quel punto c’è stato il collegamento con Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

L’opinionista Gianni Sperti ha chiesto a quest’ultimo come sta procedendo la quarantena con la compagna. Il personal trainer pugliese ha ironizzato parlando di piatti di ceramica volati via per le forti discussioni. Ovviamente non è vero. Infine, Gems è rimasta particolarmente colpita dal nuovo corteggiatore Cuore di Poeta, mentre la vamp frusinate, con tanto di mascherina con la mummia, l’ha invitata a svegliarsi e guardare la realtà.

Ultimatum per la dama torinese

Ma cosa accadrà bella puntata odierna? Il dating show Uomini e Donne tornerà in onda anche oggi pomeriggio, mercoledì 22 aprile 2020 alle 14:45 su Canale 5. Stando agli spoiler forniti dai canali social sella trasmissione di Maria De Filippi, assisteremo anche ad una specie di ultimatum per Gemma Galgani.

Lo spasimante Pantera metterà alle strette la dama torinese, che si confronterà anche con la nemica Barbara De Santi, in collegamento via Skype dalla sua abitazione. Poi spazio anche al Trono di Giovanna Abate. Ecco il video anticipazioni: