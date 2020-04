Vanessa Incontrada, le scappa un rutto durante la diretta Instagram: grande imbarazzo [FOTO]

Inconveniente in diretta per Vanessa Incontrada

Come tutti gli italiani anche Vanessa Incontrada sta trascorrendo la quarantena da Covid-19 nella sua abitazione. Con lei il marito e il loro figlio. L’attrice italo-spagnola sta seguendo la moda del momento, ovvero realizzare delle dirette su Instagram per far compagnia ai follower.

E proprio durante un live per augurare il buongiorno ai seguaci, la conduttrice di 20 anni che siamo italiani ha commesso qualcosa di inatteso che le ha creato grande imbarazzo. La soubrette appare in video in versione acqua e sapone, ovvero senza un filo di trucco e con i capelli scompigliati. Ma l’attenzione di tutti coloro che la seguono sul social network si è concentrato su qualcos’altro.

L’attrice iberica rutta durante un live

Prima di realizzare la diretta su Instagram la bella Vanessa Incontrada ha fatto una serie di Stories. Successivamente si è collegata live per augurare al suo popolo social una dolce e serena giornata. Ma proprio in quegli istanti che accade qualcosa di inaspettato. Alla professionista iberica le è scappato un ruttino davanti a tutti, quindi non è servito a nulla mettersi la mano davanti alla bocca visto che lo hanno sentito tutti.

Ovviamente la sua gaffe ha attirato l’attenzione dei seguaci che hanno iniziato a commentare in maniera divertente. La diretta interessata non si è fatta prendere dal panico, anzi ha chiesto umilmente scusa per quello che le è scappato involontariamente. (Continua dopo la foto)

L’annuncio di Vanessa Incontrada su Instagram

Qualche giorno fa la bella Vanessa Incontrada si è resa protagonista di un nuovo post su Instagram con tanto di annuncio. Ebbene sì, l’attrice iberica ha comunicato ai suoi follower che in famiglia sono arrivati due cagnolini.

La professionista li ha voluti chiamare Tokyo e Zelig. Il secondo è un omaggio alla trasmissione televisiva comica che ha condotto per diversi anni al fianco del collega Claudio Bisio. Uno scatto che in pochissimo tempo ha fatto tanta tenerezza ai follower che l’hanno premiata con migliaia di mi piace e auguri.