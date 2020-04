“Mai invitata, non mi piace, non è come la Clerici”: Elisa Isoardi demolita dalla nota collega

Wilma De Angelis da le pagelle a delle sue colleghe e demolisce la Isoardi

Nell’ultimo numero del magazine Nuovo Tv è contenuta una lunga intervista a Wilma De Angelis. Quest’ultima ha speso delle parole per coloro che lei considera le sue eredi ai fornelli televisivi. La professionista si riferisca a Benedetta Parodi, Antonella Clerici, Tessa Gelisio ed Elisa Isoardi.

Per due ha speso delle parole al miele, mentre ha bocciato le altre. Mentre sull’attuale conduttrice del cooking show di Rai Uno, ha detto: “Non mi piace molto e non mi ha mai invitata. Non è ai livelli di Antonella Clerici a La prova del cuoco“. Ma non è finita qui, ha fatto altre affermazioni molto forti.

Wilma De Angelis promuove Antonella Clerici

Nella sezione dedicata alle pagelle alle conduttrice che sono in tv a cucinare, Wilma De Angelis ha dato una insufficienza (5) ad Elisa Isoardi. Mentre, parlando di Antonella Clerici ha detto: “Antonella si è confermata una regina della televisione. I cooking show sono esplosi con lei e La prova del cuoco. Come chef, invece, ritengo che il più bravo sia Carlo Cracco“.

Riferendosi alla padrona di casa di Cotto e Mangiato su Italia 1, ossia Tessa Gelisio, ha affermato di non conoscerla ma il suo programma non è molto seguito come gli altri. Infatti le ha dato solo un 4. Infine la De Angelis ha salvato Benedetta Parodi, alla quale ha dato un bel 8.

Le parole al miele per Benedetta Parodi

Intervistata dal periodico Nuovo Tv, parlando della moglie di Fabio Caressa, Wilma De Angelis ha speso delle belle parole per lei: “E’ competente, strutturata, una persona gentile e disponibile. Ha anche mandato le telecamere a casa mia: è carina e molto professionale“. Sulle quattro professioniste menzionate ne ha promosse solamente due.

Nonostante non le piace Elisa Isoardi, c’è da sottolineare che prima della sospensione per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, La prova del cuoco stava ottenendo degli ottimi ascolti. Ricordiamo che lo storico cooking show di Rai Uno potrebbe tornare in onda a partire dal 4 maggio 2020.