Lorella Cuccarini in lacrime a La vita in diretta: commozione al fianco di Alberto Matano

Lorella Cuccarini: “Mi viene la lacrimuccia se ascolto questa canzone”

Quella andata in onda martedì è stata una puntata inedita de La vita in diretta. Infatti lo storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno è stato trasmesso solo per un paio di ore e in un orario insolito. Il motivo? La rete ha dato la linea al Senato della Repubblica dove il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto un lungo discorso.

Infatti dalle ore 15 la conferenza si è prolungata sino alle 17:30. Al termine ha preso al via la seconda parte della trasmissione e la soubrette romana e il giornalista sono tornati a parlare dell’emergenza Covid-19. Nei minuti finali, invece, la regia ha mandato in onda una canzone che ha fatto commuovere la Cuccarini.

Grande emozione a La vita in diretta

Martedì 21 aprile 2020 era un giorno particolare, infatti ricorreva il compleanno della Capitale. Infatti la puntata de La vita in diretta si è conclusa con la canzone di Antonello Venditti ‘Grazie Roma’. A quel punto la padrona di casa Lorella Cuccarini rivolgendosi al collega Alberto Matano, ha detto: “Mi viene la lacrimuccia se ascolto questa canzone”.

Rimanendo sulla soubrette romana, qualche ora fa Maurizio Costanzo che tornerà in Rai con un nuovo programma, ha speso delle parole al miele per lei. In pratica il marito di Maria De Filippi ha detto che è molto brava e professionale, adatta al rotocalco che conduce.

Alberto Matano accenna un sorriso in studio

Nell’appuntamento del martedì de La vita in diretta, Alberto Matano alle ore 18 ha dato i soliti aggiornamenti del bollettino quotidiano sul Coronavirus. Subito dopo, in collegamento con Giovanna Botteri da Pechino e altri ospiti, l’e volto del Tg1 ha sorriso per una battuta fatta da uno di essi.

Prima di cedere la linea al game show di Flavio Insinna, L’Eredità, Lorella Cuccarini ha invece invitato i telespettatori di Rai Uno a seguire la replica del concerto di Laura Pausini da Taormina, in onda la sera alle 21:25 ovviamente sempre sulla prima rete.