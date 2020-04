Flavio Insinna quasi in lacrime nell’anteprima de L’Eredità: “Non sapete quanto…” [VIDEO]

Flavio Insinna nostalgico de L’Eredità

Anche la nuova settimana di programmazione de L’Eredità ha preso al via con i consueti video messaggi da parte del conduttore Flavio Insinna. Quest’ultimo, direttamente da casa su a Roma realizza delle clip che poi puntualmente vengono proposte sul canale Facebook di Rai Uno e nell’anteprima del game show intorno alle 18:45.

Il professionista capitolino si è voluto rivolgere ai tantissimi fan italiani ma anche quelli sparsi in tutto il mondo, dicendo: “Non avete idea di quanto voi stiate mancando a noi in questo periodo”. Ma il discorso del giudice de Il cantante mascherato non è terminato qui. (Continua dopo il video)

Flavio Insinna La famiglia de #LEredità non conosce confini, arrivano saluti da tutto il mondo ❤️Ora Flavio Insinna e le Professoresse vi aspettano su #Rai1#21aprile Gepostet von Rai1 am Dienstag, 21. April 2020

L’Eredità vista anche all’estero

Prima di dare un’occhiata ai vari messaggi che riceve dai follower, Flavio Insinna nell’anteprima de L’Eredità ha detto: “Tutti noi de L’Eredità siamo una famiglia che non conosce confini! Arrivano infatti mail con saluti e affetto da tutte le parti del mondo. Questi messaggi in questo periodo valgono più di ogni altra cosa”.

Dopo aver fatto tale premessa, l’attore romano ha voluto salutare una telespettatrice del game show di Rai Uno che gli ha scritto dal Canada. Subito dopo ha fatto la stessa cosa con un’altra donna che ogni sera lo guarda dalla vicina Svizzera.

Flavio Insinna legge i messaggi dei fan all’estero

Durante l’anteprima, ovvero prima di passare al linea alla replica de L’Eredità, che stanno ottenendo un grande successo, Flavio Insinna ha dato un altro messaggio ai telespettatori di Rai Uno. Si tratta di una email ricevuta da una fan che sta in Brasile. La donna le ha comunicato che anche da lì ogni sera aspettano di guardare il game show con La Ghigliottina.

A quel punto il professionista capitolino le ha risposto in questa maniera: “E noi de L’Eredità aspettiamo con ansia tutti i giorni quest’ora per dirvi, se vi va, possiamo stare tutti insieme e giocare! Vi mando un abbraccio che parte da casa mia, che si trova a Roma, e arriva in tutto il mondo. Vi vogliamo bene!”.