Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione parlano della loro convivenza e della possibilità di un reality insieme

Andrea e Arianna sono una coppia nata a Uomini e Donne un anno e mezzo fa. Recentemente l’ex tronista ha deciso di svelare qualcosa in più sulla loro quotidianità e non ha escluso l’ipotesi di un reality

Uomini e Donne: Andrea e Arianna convivono a Bologna

Il percorso di Andrea Cerioli in televisione è stato molto particolare. Dal Grande Fratello lo abbiamo visto accettare il trono di Maria De Filippi e iniziare una storia con Valentina Rapisarda. Poi di lui si sono perse un po’ le tracce fino alla prima edizione di Temptation Island Vip in cui ha partecipato come tentatore. Lì è rimasto abbagliato da Alessandra Sgolastra, fidanzata di Andrea Zenga, ma lei ha deciso di tornare con il fidanzato.

Andrea, quindi, ha accettato per la seconda volta di essere tronista a Uomini e Donne e pare che lì ci sia stato una sorta di colpo di fulmine. Da quando è scesa Arianna Cirrincione lui ha completamente perso la testa per lei. L’ha scelta molto prima del previsto e adesso sono una coppia felice.

Infatti, qualche mese fa hanno deciso di convivere a Bologna, città di lui, in una casa che hanno scelto e arredato insieme. Dai social arrivano continuamente video di una coppia felice che si fa scherzi quotidiani. Ma Andrea ha svelato qualche particolare in più.

La quarantena e la possibilità di un reality in coppia

Andrea Cerioli ha avviato la funzione apposita delle domande su Instagram in cui ha parlato un po’ di tutto con chi lo segue: della mamma scomparsa qualche anno fa, della passione per la fotografia, della mancanza della libertà in questo difficile periodo. Tuttavia, non sono mancate informazioni riguardo la sua storia con Arianna.

Andrea ha detto che da quando convivono stanno davvero molto bene. C’è solo una cosa per la quale litigano: i film. A lui piacciono i thriller mentre a lei altri generi. Insomma, sembra davvero che la coppia abbia trovato un proprio equilibrio.

A chi ha chiesto se parteciperebbe ad un reality, l’ex tronista ha detto che sarebbe un’opportunità lavorativa da valutare. Pechino Express in coppia con Arianna? Questa è la domanda che un utente gli ha fatto. Lui ha risposto in modo molto ironico: “Mi toccherebbe salvarla in troppe circostanze, poi sarei tentato di abbandonarla da qualche parte“. Forse non è proprio il reality di coppia adatto a loro. Voi che cosa ne pensate?