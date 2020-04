Andrea Denver rivela perchè non è andato a Live – Non è la D’Urso

Molti ex gieffini hanno partecipato, in collegamento da casa, a Live – Non è la D’Urso. Ma Andrea Denver ha declinato l’invito. Il modello ha spiegato il motivo

GF Vip: Andrea Denver rifiuta di partecipare a Live – Non è la D’Urso

Andrea Denver ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Poco conosciuto in Italia perché lavora come modello negli Stati Uniti da anni, Andrea ha fatto un percorso piuttosto in sordina. Non si è mai esposto più di tanto e quindi non è mai stato esposto al voto del pubblico da casa. Questo almeno fino alla finale in cui è stato il primo a lasciare la Casa.

Il reality è terminato a inizio aprile e, per la situazione di emergenza legata al Coronavirus, i concorrenti non possono spostarsi e andare nei programmi televisivi. Tuttavia, i vip possono collegarsi da casa, così come stanno facendo a Live – Non è la D’Urso e non solo.

Al programma di Barbara D’Urso hanno partecipato un po’ tutti, da Antonella Elia, Patrick Ray Pugliese, Adriana Volpe, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, la vincitrice Paola Di Benedetto. Grande assente, appunto, è stato Andrea Denver.

I motivi della mancata partecipazione

In molti si sono chiesti: come mai Andrea Denver ha rifiutato l’invito di Barbara D’Urso? C’è antipatia tra la conduttrice e il modello? Quest’ultimo ha svelato i motivi della mancata partecipazione in un’intervista per FanPage.

Andrea ha detto di aver avuto altri impegni, in particolare delle videoconferenze con gli Stati Uniti, proprio negli orari in cui andava in onda il programma di Barbara D’Urso. Tuttavia, ha anche spiegato che lui sa perfettamente che cosa vuole e che in tutto questo tempo avrebbe potuto partecipare a molti programmi televisivi italiani. Se non l’ha fatto è perché non se la sentiva. Se ci sono programmi “lontani da lui” preferisce non partecipare.

Nel frattempo Andrea Denver ha fatto delle dichiarazioni molto forti su Adriana Volpe e sta aspettando di poter volare verso gli Stati Uniti. Lì non solo ha una carriera da modello da proseguire, ma ha anche una fidanzata che non vede da inizio gennaio. Appena il governo glielo permetterà potrà riabbracciare Anna Wolf.