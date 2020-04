Michelle Hunziker scherzo in quarantena de Le Iene: “Io non ve la perdono” (VIDEO)

Le Iene sono tornate più cariche che mai con il primo scherzo in quarantena fatto a Michelle Hunziker. Grazie alla complicità di Aurora, del suo fidanzato e della migliore amica, è stato possibile mettere in scena il tradimento tipo: il fidanzato che tradisce con la migliore amica.

Si è trattato di una situazione davvero ai limiti del paradossale. La showgirl, infatti, ha deciso di commentare anche sui social la vicenda definendo quanto accaduto davvero assurdo. Andiamo a vedere tutti i dettagli.

Lo scherzo de Le Iene a Michelle

Lo scherzo de Le Iene a Michelle Hunziker è cominciato con Aurora che ha iniziato a sfogarsi con la madre dicendole di vivere un periodo di crisi con il fidanzato. Ricordiamo che quest’ultimo sta trascorrendo la quarantena a casa della conduttrice insieme anche alla migliore amica di Aurora. Ad ogni modo, la trama è consistita nel far credere alla vittima che tra la migliore amica e il fidanzato di sua figlia ci fosse del tenero.

In un primo momento, la Hunziker non ha minimamente creduto alla cosa ed ha fatto di tutto per tranquillizzare sua figlia. Dopo poco, però, la situazione si è surriscaldata al punto da dare luogo ad una serie di scene davvero esilaranti. Ad un certo punto, infatti, i due complici si sono lasciati andare ad un tenero massaggio, sotto gli occhi attoniti della protagonista della burla. (Clicca qui per il video)

I commenti della Hunziker

L’apice dello scherzo de Le Iene, ovviamente, si è toccato nel momento in cui Michelle Hunziker ha beccato in flagrante i due traditori. Inizialmente ha pensato si trattasse di uno scherzo, reputando la situazione davvero assurda. In seguito, però, vedendo sua figlia così preoccupata, ha cominciato a crederci. Dopo una piccola scenata, tutto è venuto allo scoperto e Michelle ha palesato tutto il suo malessere.

La donna si è riversata anche su Instagram per commentare quanto accaduto ed ha detto di essere davvero parecchio provata perché non avrebbe saputo come gestire la cosa considerando il periodo. Aurora, invece, in modo divertita ha detto di essersi presa la sua vendetta dopo il terribile scherzo che, un po’ di tempo fa, le fece sua madre.