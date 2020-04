Lara Zorzetto, la fidanzata del suo ex la attacca pesantemente sui social: ‘Gravidanza per soldi’

Lara Zorzetto ha partecipato a Temptation Island con Michael Di Giorgio per poi prendere strade separate. La fidanzata del suo ex l’ha attaccata pesantemente sui social facendole delle accuse molto pesanti

Temptation Island: Lara Zorzetto incinta di un maschietto

Conosciamo Lara Zorzetto da quando, due anni fa, ha partecipato a Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia. Lei era la fidanzata di Michael Di Giorgio, il quale l’aveva tradita, e durante il percorso le cose tra loro si sono messe molto male. Al pubblico, però, è piaciuto molto il comportamento di Lara e adesso è molto seguita sui social.

Non sono mancate critiche e accuse per lei, anche da parte dello stesso Michael, ma adesso Lara sta vivendo un momento molto felice. Da qualche mese ha ritrovato l’amore con Mattia Monaci, con il quale ha deciso di convivere. Da poco ha anche scoperto di essere incinta e ha anche rivelato il sesso del bambino: sarà un maschietto.

Tuttavia, le critiche nei suoi confronti non si sono placate. Nelle ultime ore, in particolare, Lara ha ricevuto dei forti attacchi dalla nuova fidanzata del suo ex Michael. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa è successo nei dettagli.

La fidanzata di Michael Di Giorgio si scaglia contro Lara

La nuova fidanzata di Michael ha sferrato un pesante attacco nei confronti di Lara. L’ha fatto attraverso i social in modo pubblico. In una serie di Instagram Stories la ragazza ha detto di avere dei dubbi: se Lara è al quinto mese di gravidanza vuol dire che è rimasta incinta appena ha conosciuto il fidanzato?

A questa domanda si sono poi susseguiti una serie di insulti come “ma non ti fai schifo?“, “Fai pena“. Poi l’accusa più grave. Secondo la fidanzata di Di Giorgio, Lara si è fatta mettere incinta per soldi e per aumentare i follower su Instagram.

Al momento Lara non ha replicato a questo duro attacco nei suoi confronti. Da tempo, l’ex protagonista di Temptation Island non parla del suo ex fidanzato perché dopo le accuse che lui gli ha mosso sono intervenuti gli avvocati. Michael l’ha accusata di aver organizzato tutto nei dettagli prima di partecipare al docu-reality in modo da metterlo in ridicolo e diventare famosa. Voi che cosa ne pensate di questa vicenda?