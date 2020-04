Francesca Manzini torna a Striscia la Notizia: prende il posto di Michelle Hunziker? [FOTO E VIDEO]

Francesca Manzini torna a Striscia la Notizia

Dal lunedì al sabato alle 20:40 su Canale 5 c’è un appuntamento fisso, ovvero quello con Striscia la Notizia. Il tg satirico presentato dalla coppia composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker nella serata di martedì ha proposto ai numerosi telespettatori tanti servizi interessanti e divertenti.

Ma soprattutto che riguardano l’emergenza sanitaria per il Covid-19. Inoltre c’è stato anche un apprezzato ritorno, ossia quello di Francesca Manzini, imitatrice e speaker radiofonica col programma Tutti pazzi per RDS.

L’annuncio della Manzini su Instagram

Dopo la breve (solo sei giorni) esperienza come conduttrice di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti, l’ex concorrente di Amici Celebrities è tornata a ricoprire il ruolo di Mara Venier, uno dei suoi cavalli di battaglia. Ieri sera, infatti, il pubblico di Canale 5 l’ha vista in un nuovo deepfake.

A differenza delle altre volte, nella serata di martedì la donna non era presente nello studio romano di Domenica In, bensì nella sua abitazione. Prima di apparire al tg satirico di Antonio Ricci, la Manzini sul suo account Instagram ha ricordato ai follower l’appuntamento in questione: “Amori della zia si torna a @striscialanotizia stasera ore 20:45 con @therealhunzigram e @gerryscotti”. (Continua dopo il post)

Il nuovo deepfake della Manzini che imita Mara Venier

Tranquilli, Francesca Manzini è tornata a Striscia la Notizia non per prendere il posto di Michelle Hunziker ma solo per rivestire nuovamente i panni di una Mara Venier in versione casalinga e molto ironica. In questi ultimi mesi la speaker radiofonica, grazie al deepfake, si è mostrata al tg satirico di Antonio Ricci in queste simpatiche vesti che tanto sono piaciute al popolo del web.

L’annuncio della Manzini è stato gradito moltissimo dai suoi seguaci che hanno commentato entusiasti la bella notizia. Nel frattempo continua il successo a livello d’ascolti ottenendo tutti i giorni una media di sei milioni di telespettatori e rimanendo quasi alla pari con i Soliti Ignoti – Il Ritorno, il game show condotto da Amaedus. Ecco il video imitazione: