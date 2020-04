Caterina Balivo, confessione sconvolgente: “Piango sempre, non so se tornerò in televisione…”

Caterina Balivo piange tutti i giorni

Oltre all’emergenza per il Covid-19, Caterina Balivo stra attraversando un periodo poco felice. Qualche giorno fa la professionista napoletana ha realizzato una diretta Instagram col direttore del magazine Tv Sorrisi e Canzoni, rilasciando delle affermazioni preoccupanti.

Da un paio di anni la moglie di Guido Maria Brera è alla guida di Vieni da me, il format pomeridiano di Rai Uno che da due mesi in pausa per la pandemia da Coronavirus. Su un suo ritorno sul piccolo schermo, la 40enne ha detto: “Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango. Penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”.

Vieni da me potrebbe tornare direttamente a settembre 2020

Parlando con Instagram con Aldo Vitali, Caterina Balivo ha detto che al momento non ritiene opportuno tornare in televisione col suo format Vieni da me. Durante la diretta ha rivelato: “Per la prossima stagione, Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, io non sono un’attrice, lo sai“.

Tuttavia ha aperto un piccolo spiraglio rifacendosi sulla Fase 2 della pandemia che, tranne imprevisti, dovrebbe ripartire dal prossimo 4 maggio. Al momento la presentatrice di Vieni da me si torva in quarantena nella sua abitazione romana insieme al marito Guido Maria Brera e ai loro due figli. Anche se non è in televisione è super attiva sui social network.

My Next Book, il nuovo format social di Caterina Balivo

In attesa di tornare sul piccolo schermo con la nuova edizione di Vieni da me, Caterina Balivo e il consorte Guido Maria Brera hanno messo su un nuovo format social. Infatti da qualche settimana su Instagram va in onda My Next Book, ovvero la professionista parla con uno scrittore italiano che presenta la propri ultima fatica letteraria.

Un appuntamento che si svolge quotidianamente, un momento interessante di cultura che può aiutare il popolo del web a trascorrere il tempo con intelligenza. La loro idea sta riscuotendo un grandissimo successo su IG tanto che altri colleghi l’hanno imitata.