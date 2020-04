Amici 19: Gaia Gozzi pronta per Sanremo? La risposta della cantante

Gaia Gozzi ha affrontato recentemente il tema Sanremo. Ecco che cosa ha svelato la cantante vincitrice del talent di Maria De Filippi

Amici 19: Gaia Gozzi pronta per Sanremo?

Gaia Gozzi ha vinto Amici 19. Lei aveva già provato ad entrare nel mondo della musica partecipando nel 2016 a X Factor. È arrivata anche in finale con l’aiuto di Fedez e si è classificata seconda. Poi, però, le cose non sono andate bene. Gaia ha ricevuto delle proposte lontane dal suo genere e ha deciso di rifiutarle. Ha provato poi ad entrare ad Amici e si è presa la sua rivincita.

L’edizione alla quale ha partecipato non è stata semplice. Ci sono state tante polemiche, lo scontro tra i nemici-amici Javier e Nicolai ha portato via tanto tempo al resto, per non parlare poi della situazione legata al Coronavirus che ha costretto i ragazzi ad esibirsi senza pubblico. Ma lei pian piano ha trovato la sua chiave ed è arrivata a sollevare la coppa dorata.

Ora, tutti sono curiosi di sapere da lei una cosa: parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo? In fondo così è stato per tanti cantanti nati artisticamente nel talent di Maria De Filippi. Pensiamo, ad esempio, a Marco Carta, Emma Marrone, Elodie, Annalisa, Enrico Nigiotti e tanti altri.

La risposta di Gaia

Gaia in queste settimane, da quando è finito Amici 19, è molto richiesta dai fan e dai giornalisti. Recentemente ha rilasciato un’intervista a Chi, tramite diretta Instagram. La domanda è stata molto diretta: nei suoi progetti c’è anche la partecipazione a Sanremo 2021? La risposta della cantante è stata un po’ vaga a dire il vero.

Gaia ha detto che, ovviamente, le aspettative sono quelle. A chi non piacerebbe salire sul prestigioso palco dell’Ariston? Ma ha anche svelato che al momento si sta solo concentrando sullo scrivere canzoni nuove e avere il giusto materiale. Poi, quella possibilità, ancora non è stata presa in considerazione né da lei né da altri. Forse ci penserà più avanti.

Insomma, pare che per il momento sia tutto in sospeso. Nel frattempo il suo album sta andando molto bene nelle classifiche musicali e Gaia si sta godendo il suo successo e la sua famiglia. I suoi fan si sono comunque divisi sull’argomento Sanremo: alcuni dicono di andare per poi sbarcare anche in Europa, altri dicono che è meglio aspettare qualche anno. Voi come la pensate?