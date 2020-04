Amici All Star: le prime indiscrezioni sul cast

Iniziano a circolare nel web le prime indiscrezioni sui concorrenti del nuovo format del talent di Maria De Filippi. Ecco di cosa si tratta e chi potrebbero essere

Amici All Star: il nuovo format in arrivo a maggio?

Nella conferenza stampa del Serale di Amici 19 Maria De Filippi aveva annunciato due nuovi format: Amici dei prof. e Amici All Star. Il primo è stato inserito nella gara tradizionale. I prof sono diventati concorrenti e si sono sfidati in una serie di prove di canto e di ballo. I loro giudici? Ovviamente i ragazzi. Tuttavia, il nuovo format non è piaciuto molto. Era solo un modo per dare spazio ad Al Bano e Romina e di prendersi gioco di Rudy Zerbi.

Il secondo format, invece, avrebbe dovuto essere mandato in onda al termine della gara e avrebbe dovuto includere ex concorrenti del talent e cantanti famosi. Per l’emergenza legata al Coronavirus è stato inevitabilmente rimandato.

La stessa Maria De Filippi ha spiegato che anche se il programma andrà in onda sarà non prima di metà maggio e sarà completamente diverso da quello che avevano pensato di fare. Insomma, non sappiamo ancora nulla sulle modalità di questa nuova gara, ma iniziano a trapelare i primi nomi dei concorrenti.

Le prime indiscrezioni sui concorrenti

Al momento non ci sono notizie certe. Tutto quello che sappiamo è che doveva essere una gara tra ex concorrenti di Amici, anche vincitori del talent, e cantanti famosi provenienti anche da altri talent, come ad esempio Michele Bravi. Dovevano essere 3 puntate, forse 4. Con questa situazione di emergenza come cambierà Amici All Star?

Qualche settimana fa Javier Rojas ha detto pubblicamente che è bloccato in Italia anche “per questo Amici All Star” che è tanto curioso di vedere. Quindi, probabilmente lui sarà uno dei concorrenti. Ci sarà anche il suo rivale, ormai amico, Nicolai Gorodiskii? Forse sì.

Nel web in questi giorni si stanno facendo dei nomi. Pare che possano essere concorrenti del nuovo format: Javier e Nicolai, Gaia Gozzi (vincitrice di Amici 19), Alberto Urso (vincitore di Amici 18), Giordana Angi. Ma anche Sebastian Melo Taveira, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Vincenzo Di Primo, Enrico Nigiotti, Michele Bravi e Alessio Gaudino. Vi ricordate di alcuni di loro? Vorreste vederli di nuovo sul palco di Amici?