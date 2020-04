Sonia Bruganelli fa la spesa e posta una foto sui social ma scoppia la polemica (FOTO)

Sonia Bruganelli scatena le polemiche sui social network per la pubblicazione di una foto in cui non rispetta le regole

Sonia Bruganelli posta sui social network una fotografia perché è uscita per fare la spesa però non si rende conto che in pratica, ha fatto un errore che subito i followers le fanno notare. Infatti, nella fotografia che ha pubblicato sui social ha detto di essere pronta per fare la spesa non rispettando le regole con guanti e la mascherina a portata di mano.

Però. è finita nell’occhio del ciclone perché in realtà, ha fatto una cosa che ha dimostra che non rispetta le regole. Nella fotografia, Sonia si porta la mano alla bocca. Questa è una cosa che in questo periodo non bisogna assolutamente fare, perché è sconsigliato secondo quelle che sono le indicazioni del Ministero.

Sonia Bruganelli scatena l’ira sui social

La bella Sonia Bruganelli subito ha scatenato le polemiche per la fotografia sui social network. In una posa molto naturale, in cui ha detto che stava andando a fare la spesa, ha fatto scatenare tantissime reazioni tra i suoi followers. Infatti lei tutti i giorni pubblica dei piccoli ritagli della sua vita privata, cercando un po’ di stuzzicare gli utenti.

Molto spesso, finisce per diventare oggetto di polemica. In diverse occasioni si riprende con le sue vacanze da sogno, con accessori da migliaia di euro e mentre è a bordo di aerei privati. Nel momento in cui voleva sembrare più naturale dicendo che era pronta per fare la spesa in realtà è finita sotto l’occhio del ciclone. Questo perché di fatto ,non stava rispettando le regole per bloccare il contagio da Covid19. Nella foto aveva la mano praticamente in faccia e vicinissima alla bocca.

Le risposte al veleno sui social

I fans hanno avuto subito da ridire in merito all’atteggiamento di Sonia Bruganelli. Tutti infatti, hanno commentato, innanzitutto come mai non si faceva portare la spesa a casa mentre, invece altri hanno detto che lei stava semplicemente fingendo.

Ci sono alcuni hanno anche voluto dirle che in realtà lei utilizza il metodo della spesa semplicemente per uscire. Una serie di polemiche a cui la compagna di Paolo Bonolis non ha risposto e probabilmente non lo farà. Non è la prima volta che un suo post scatena tante polemiche.