Adriana Volpe e Teresanna Pugliese in diretta su IG: “Presenteremo un programma insieme…” (FOTO)

Ieri sera, Adriana Volpe e Teresanna Pugliese hanno fatto una diretta su Insatgram in compagnia dei fan. Le due donzelle si sono divertite a chiacchierare spaziando tra numerose tematiche, da quelle più leggere inerenti il GF VIP a quelle un po’ più importanti.

Durante la conversazione, però, l’attenzione si è spostata su alcune dichiarazioni dell’ex conduttrice RAI, la quale aveva ammesso di avere voglia di tornare alla conduzione di qualche programma. Proprio su questo tema, la simpatica napoletana ha avuto qualcosa da dire.

La confessione di Teresanna

Nel bel mezzo della diretta Tra Teresanna Pugliese e Adriana Volpe, quest’ultima ha palesato la sua voglia di tornare a condurre un programma tutto suo. In seguito al grande successo riscosso durante questa edizione del reality show, sono in molti a chiedere che alla donna venga affidata qualche trasmissione Mediaset. Qualcosa potrebbe essere già nei pensieri dell’azienda, ad ogni modo, a causa del periodo, bisognerà attendere per avere delle novità.

Ad ogni modo, durante la conversazione, Teresanna ha annunciato a tutti i fan che presto le due donne saranno alla guida di un nuovo format. Naturalmente, le parole della napoletana sono state ironiche, ma nulla esclude che questo possa accadere davvero. Sicuramente, per Adriana potranno aprirsi delle possibilità dopo la sua ottima performance e dopo aver dimostrato di essere all’altezza di gestire anche le situazioni più difficili. (Continua dopo la foto)

La diretta tra la Pugliese e Adriana Volpe

Durante il dibattito, poi, Adriana Volpe e Teresanna Pugliese hanno affrontato anche numerosi altri temi, tra cui la loro esperienza in casa. Ad un certo punto, poi, si è insinuato nel dialogo anche Andrea Montovoli, il quale si è divertito a prendere in giro le due donne sul loro aspetto e le ha esortate a fare una diretta insieme.

La Volpe, però, ci ha tenuto a chiarire che le dirette con lui finiscono sempre male, dal momento che incomincia a coinvolgere gli interlocutori in difficili esercizi fisici. A quel punto, allora, la Pugliese ha ironicamente detto che non accetterà mai di collegarsi insieme a lui. L’ultima volta che ha seguito un suo allenamento, infatti, è stata male per tre giorni.