Nina Moric abbandona instagram, “Mi concentro sulla vita reale”

Nina Moric, addio ai social perché…

Nina Moric ha comunicato proprio in queste ore di avere preso una decisione molto importante che ha a che fare con i social e la vita reale. La modella croata ha Infatti spiegato che nell’arco di questo tempo, nonostante lei risulti essere iscritta ai social Facebook e Instagram, non ha mai usato né l’uno e né l’altro.

Ha affermato di non avere mai scritto nulla di suo pugno per questo ha deciso di eliminare gli account, Almeno per il momento. Secondo lei è molto più importante la vita reale piuttosto che apparire su Facebook o Instagram per quello che non si è. Mantenere una maschera, un personaggio è difficile soprattutto per chi vive di sincerità. I social ti costringono a farlo e a lei non sta bene.

Nina Moric, una scelta di vita può tirare in ballo tutto il resto

Nina Moric ha spiegato che spesso Tutto dipende dalle scelte che si fanno nella propria vita. Si decide di essere un personaggio famoso o mero, di conseguenza spesso bisogna andare incontro a qualcosa che in realtà non si vorrebbe. Fa capire che ognuno deve rispettare il personaggio che gli è stato affibbiato pur non volendo. Così Questa potrebbe essere una ribellione, nei confronti di qualcuno, ma di cui non si sa nulla.

Ecco perché i suoi follower hanno iniziato a scriverle di tutto, chiedendole di rimanere sui social, di non abbandonarli. Ma lei ha preso la sua decisione e non sembra volerla rivedere o cambiare idea prossimamente. La modella ha poi raccontato qualcosa che noi conosciamo già, ovvero che la sua vita è stata in salita, ha affrontato tante cose brutte, tanti ostacoli che l’hanno messa in difficoltà. Potrebbe sembrare una donna forte, in realtà non lo è, è molto debole.

Cosa ha da nascondere la modella croata?

Poi però si contraddice affermando che non ha paura dei commenti, delle offese, delle opinioni altrui, dei pensieri e di chi commenta sui social le sue azioni e le sue scelte. Lei fa quello che vuole nella sua vita senza ascoltare nessuno e andando dritta per la sua strada. Insomma chi è Nina? Una donna forte che non ha paura, o una donna che sembra essere forte e che invece è debole?

Ma soprattutto sta scappando da qualcuno o da qualcosa? Una verità c’è, questa storia puzza. Non si capisce cosa le sia successo. Forse ha qualcosa da nascondere, che merita di essere tutelata. Ci si chiede se l’ex di con Fabrizio Corona ritornerà, o se questa sua presa di posizione possa essere definitiva.