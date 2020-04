Maurizio Costanzo in quarantena, “Maria allontanati…”

Maurizio Costanzo è tra i conduttori tv più amati in Italia. In un momento delicato come quello che stiamo attraversando a causa del Coronavirus, anche il baffo più famoso in Italia, è in isolamento domiciliare con la moglie Maria De Filippi. In una recente intervista rilasciata aTv Sorrisi e Canzoni, Costanzo esprime tutta la sua paura per questa pesante epidemia che tanto pesantemente sta condizionando le nostre vite.

Ma non è tutto! L’uomo ha parlato anche della sua quarantena domiciliare e ha svelato alcuni dettagli che nessuno si sarebbe mai aspettato. Pare, infatti, che anche tra le mura di casa vigano regole abbastanza ferree che bisogna assolutamente rispettare. Di cosa stiamo parlando? Vediamolo insieme.

Maurizio Costanzo Show, sospensione indeterminata

Maurizio Costanzo ha rilasciato una lunga intervista in cui si è lasciato andare a più di una confidenza sulla sua vita attuale. Un primo pensiero è stato rivolto, ovviamente, al momento di incredibilie difficoltà che tutti stiamo affrontando da settimane. Un periodo che ci ha costretti ad un cambio radicale delle nostre abitudini e che ha portato alla sospensione di vari programmi televisivi. Tra questi Uomini e Donne (ripreso solo da pochi giorni con un nuovo format) e il Maurizio Costanzo Show.

Proprio alla sua “creatura” mediatica, Maurizio Costanzo si rivolge quando afferma “Purtroppo non posso fare il Costanzo Show per la prima volta dopo 37 anni”. Poi prosegue “Lo show è nato con il pubblico e senza pubblico non potrei farlo, sarebbe un tradimento”. Il famoso talk di Mediaset, dunque, riprenderà solo quando in teatro sarà possibile l’accesso del pubblico. La sospensione, quindi, è a tempo indeterminato.

Una quarantena a distanza

Maurizio Costanzo si sofferma, poi, sulla quarantena che sta trascorrendo, ovviamente, con la moglie Maria De Filippi. In base a quanto raccontato, anche tra le mura domestiche vige la regola della distanza di sicurezza. Costanzo, infatti, allontanerebbe la moglie e la manterrebbe a non meno di 1 metro di distanza da lui. Affermazione, questa, che ha destato molto stupore nei milioni di fans della coppia.

L’intervista si conclude, tra una battuta e l’altra, con il richiamo ad una prossima ricorrenza. Il 28 agosto prossimo, infatti, ricorrerà il 25esimo anniversario di matrimonio dei due. “Mai avrei pensato di arrivare alle nozze d’argento” ha detto Costanzo che non vede l’ora, comunque, di vivere questo momento con la sua Maria.