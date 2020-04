Eleonora Giorgi fugge dal collegamento con Barbara D’Urso, la conduttrice senza parole

Eleonora Giorgi, Ecco come vanno le cose con Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi ieri è stata ospite di Barbara D’Urso, a pomeriggio 5 e ha parlato del figlio Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia. Da quando il Grande Fratello è terminato, i due sono al centro del gossip perché si cerca di capire se la loro relazione possa essere una relazione vera e duratura oppure tutto fumo negli occhi.

Sono in tanti a parlare di loro, in TV, sui social, qualcuno ama questa coppia, qualcun’altro invece la critica e non ci crede affatto. Molti sono contro Clizia incorvaia, tra tanti Costantino della Gherardesca che la vede come una ragazza finta ed opportunista. Così la Giorgi ha detto la sua ma improvvisamente durante la diretta però è successo qualcosa di davvero inaspettato.

Era seduta di fronte alla videocamera, poi è improvvisamente scomparsa e Barbara è rimasta incredula. Forse si è trattato di assenza di segnale, un problema tecnico anche perché tutti hanno sentito Eleonora dire che improvvisamente le è apparso il telegiornale. Ha chiesto a qualcuno di rimettere Barbara per salutarla. Quindi è stato soltanto un errore. Almeno si spera.

Eleonora Giorgi, con Clizia un bellissimo rapporto

Eleonora Giorgi ha difeso a spada tratta l’ex moglie di Francesco Sarcina dato tanti la accusano di aver approfittato della situazione per ritornare sulla cresta dell’onda e far parlare di sé. Prima per il tradimento di Francesco, poi per il Grande Fratello, adesso per la relazione con Paolo Ciavarro. Certo, Potrebbe essere una verità, ma per il momento non ci sono prove che possono affermarlo.

Lei ha raccontato però che i due si sono davvero trovati bene, che anche quando sono state spente le telecamere, Clizia ha continuato a sentire e vedere Paolo in videochiamata. Mentre sempre all’oscuro dalle telecamere, lei e la ragazza si sono mantenute in contatto.Si sono fatte forza a vicenda, sono state vicine, anche se a distanza di tanti chilometri. Secondo l’attrice è una donna leale e sincera, realmente interessata al figlio. Ammette che all’inizio ha avuto qualche dubbio nei suoi confronti poi tutto è scemato dopo la prima chiamata.

Il lungo viaggio d’amore dei due ragazzi in programma per l’estate

Cos’hanno in progetto? Un lungo viaggio per il mare durante l’estate. D’altronde devono recuperare tante cose com’è giusto che sia. I ragazzi sono stati messi alla prova più volte, prima davanti alle telecamere, poi con l’uscita della donna a causa della sua affermazione contro Andrea Denver.

Adesso avrebbero potuto vedersi ma sono stati ostacolati ancora una volta dal virus. Se la loro relazione è finta verrà fuori a breve, al momento però potremmo anche fidarci del parere di mamma Eleonora.