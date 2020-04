Maria De Filippi in crisi, UeD non decolla: il motivo è uno solo

Uomini e Donne non decolla: il motivo è solo uno

Maria De Filippi con l’arrivo del coronavirus è stata costretta a cambiare alcuni metodi di conoscenza a Uomini e Donne. Dopo settimane di stop, Queen Mary ha deciso di tornare in onda rivoluzionando il programma e cercando di tenere compagnia a milioni di telespettatori.

In questo momento così delicato per tutti anche lei ha dovuto prendere le giuste precauzioni e ha scelto di tornare in onda con ude grandi protagoniste: Gemma Galgani e Giovanna Abate. Come già detto altre volte, le due donne sono corteggiate tramite messaggi da parte dei loro cavalieri ma questo nuovo metodo di corteggiamento non piace affatto ai fan. A confermarlo ci sono gli ascolti che per la prima volta non superano il 15% di share.

La nuova versione di UeD è flop

Maria De Filippi ha cercato in ogni modo di accontentare i propri fan. Da anni ormai uomini e Donne è diventato uno dei programmi più seguiti sulla rete ammiraglia in prime time. Gli ascolti deludenti di questi gironi però confermano il contrario e il motivo sembra essere uno solo. Uomini e Donne da sempre è un programma ‘fisico’ e soprattutto di ‘scontro’ e nella nuova versione manca proprio questo.

Tina e Gemma non possono avvicinarsi e lo stesso vale anche per i cavalieri che in questa versione non ci sono. Ciò che manca ancor di più è la presenza del pubblico che con i propri applausi e le proprie preferenze a loro modo alimentavano ‘le discussioni’. Cosa deve fare allora Maria?

Maria De Filippi intanto ci ha provato e purtroppo per adesso il risultato non è quello sperato. Tuttavia, non c’erano altre strade da percorrere per riportare in onda. Forse si sarebbe potuto attendere ma vista l’emergenza non c’è una scadenza. Quindi noi siamo con la conduttrice e apprezziamo il suo coraggio.

Maria De Filippi affetta dalla stessa malattia di un collega

Pochi sanno che la conduttrice Mediaset è affetta da ipocondria. La presentatrice che appare sempre così determinata e decisa in televisione infondo è molto diversa. In una recente intervista ha raccontato la sua quarantena confermando proprio il suo malessere. “Soffro di ipocondria come Verdone, ma lo supero senza dubbio”:ha dichiarato. Con l’emergenza coronavirus tutto si è più intensificato. Di conseguenza anche a lavoro, in particolar modo negli studi di Uomini e donne, sono tutti con le mascherine, mantenendo le dovute distanze.

A casa invece, Maria De Filippi cerca di disinfettare tutto con l’alcol e sia lei che Maurizio Costanzo lasciano sempre le scarpe sul pianerottolo. All’ingresso della propria abitazione ha posizionato un dispenser con amuchina e a cena anche se sono seduti sullo stesso tavolo sono lontani. Proprio come è accaduto a tutti noi anche nella loro famiglia è tutto cambiato e la normalità ormai non esiste più.