Aida Nizar arrestata per aver aggredito il suo compagno: “Minacciato con un coltello”

Da poche ore, su di un settimanale spagnolo, è stata diffusa una notizia davvero spiazzante. L’ex concorrente del Grande Fratello, Aida Nizar, pare sia stata arrestata per aver aggredito il suo compagno. Quest’ultimo ha rilasciato una dichiarazione molto minuziosa agli agenti di polizia secondo cui pare sia stato minacciato con un coltello.

La donna, dunque, è stata immediatamente portata in caserma ed interrogata. Naturalmente, la sua versione dei fatti è risultata diametralmente opposta a quella del compagno. Ad ogni modo, vediamo come si è evoluta la vicenda.

La Nizar arrestata: avrebbe aggredito il compagno

La scorsa notte Aida Nizar è stata arrestata per aver discusso pesantemente con il suo uomo. I due avrebbero avuto una lite così furibonda al punto che la donna pare lo abbia minacciato con un’arma contundente, ma non è tutto. La showgirl avrebbe esortato il suo uomo a lasciare l’abitazione solo con gli indumenti che aveva addosso. Il protagonista di questa aggressione ha prontamente avvisato la polizia che si è fiondata a casa della Nizar.

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, però, pare che la donna abbia inizialmente rifiutato di aprire la porta. Dopo poco, però, lo ha fatto e tutti sono stati condotti in commissariato. Lì sono partiti gli interrogatori e l’uomo ha detto di essere stato aggredito con un coltello. La questione, però, risulta ancora poco chiara, dal momento che l’esuberante showgirl sui social si sta comportando come se niente fosse.

Il video di Aida nonostante l’accaduto

Stando a quanto trapelato dal profilo Insatgram di Aida Nizar, infatti, pare che la donna, dopo essere stata arrestata, sia stata subito rilasciata per mancanza di prove. Pertanto, bisognerà attendere come si comporterà il suo compagno in merito alla questione. Nel caso specifico, ci tocca aspettare per capire se andrà fino in fondo oppure no.

Intanto, l’ultimo contenuto sui social di Aida risale a circa 10 ore fa e in tali clip è assolutamente spensierata insieme a suo figlio. La protagonista si è ripresa mentre è intenta a dargli dei baci e degli abbracci calorosissimi. Per tutta la clip e in tutti i commenti, non ha minimamente menzionato la questione dell’arresto.