“Sei fuori di testa come il tuo ex Yari”: Naike Rivelli si mostra in mutandine appesa in armadio, è polemica [FOTO]

Naike Rivelli e il nudo integrale su Instagram

Naike Rivelli sa perfettamente come scaldare tutti coloro che la seguono sui social network. Infatti in una delle sue ultime foto su Instagram si è mostrata completamente nuda, con il lato B rivolto all’obiettivo della fotocamera. La 45enne si è concessa alle carezze del compagno che è in quarantana con lei, ma in particolare alle fantasie dei follower.

La figlia di Ornella Muti ha rallegrato nuovamente la giornate dei fan, al momento costretti a rimanere a casa, condividendo scatti sul suo canale personale. Dopo aver realizzato dei selfie e foto senza vestiti addosso in ogni ed angolo della sua casa di campagna, la modella si è concessa un meritato riposo sul letto.

La figlia di Ornella Muti appesa dentro l’armadio

Nelle ultime ore Naike Rivelli è tornata attiva sul suo account IG pubblicando un nuovo scatto provocatorio. In questo caso la 45enne si rivolge all’attuale Governo in carica. Infatti la figlia di Ornella Muti appare all’interno del suo armadio appesa, grazie a una gruccia, come un capo d’abbigliamento. La donna ha detto che tutti gli italiani siamo appesi in attesa del prossimo decreto che arriverà a giorni.

Questa volta la modella indossa una maglietta verde e sotto solo un paio di mutandine. Un’iniziativa che ha scatenato nuove polemiche. Un utente, ad esempio le ha detto che sta fuori di testa come il suo ex Yari Carrisi. Ricordiamo che quest’ultimo poche ore fa ha detto che la D’Urso deve morire, poi correggendosi dicendo che era riferito al suo programma domenicale. (Continua dopo il post)

Naike Rivelli nuda insieme al suo compagno

Ritornando alla foto postata un paio di giorni fa su Instagram, Naike Rivelli appare sdraiata sul suo letto totalmente svestita ma di spalle. Infatti il suo meraviglioso lato B, che ormai conoscono tutti i suo follower, è in primo piano.

Nella foto in questione si vede come guest star la mano di un uomo che si posa sulla natica della 45enne. A corredo dell’immagine, la figlia di Ornella Muti ha scritto il seguente messaggio: “Che culo condividere questo periodo con l’anima gemella”.