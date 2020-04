Laura Chiatti e Marco Bocci in quarantena coi loro due figli

Oltre ad essere due attori strepitosi e amati dai fan, Laura Chiatti e Marco Bocci sono una coppia bellissima. Sono sposati da diversi anni mettendo su una meravigliosa famiglia. A rafforzare il loro amore due maschietti che praticamente sono la fotocopia della madre. Qualche settimana fa il primogenito era stato preso di mira da un hater che lo ha preso per femminuccia e obesa scatenando l’ira della donna.

E a proposito di social, la Chiatti quasi tutti i giorni posta delle foto o clip che riguardano il suo quotidiano coinvolgendo anche le persone che ama. In questa interminabile quarantena, oltre ad occuparsi dei più piccoli, Laura ha più tempo per rimanere in intimità con la sua dolce metà.

Bocci mostra la moglie nuda dentro la vasca da bagno

E a proposito di intimità, di recente Marco Bocci si è scatenato immortalando la moglie senza veli mentre è all’interno della vasca da bagno. Lei non si è per niente arrabbiata, anzi la stessa subito dopo ha condiviso lo scatto su Instegram accompagnandolo con il seguente messaggio: “Foto fatta da @marcoboccireal“.

Ovviamente l’iniziativa della coppia è piaciuta moltissimo al folto numero di follower che hanno sui propri account. Infatti in pochissimo tempo l’immagine in questione ha ricevuto un botto di mi piace e tantissimi complimenti per la bellezza e la forma fisica della nota attrice. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web all’ultima foto della Chiatti

Visto i tantissimi apprezzamenti apparsi sotto il post, Laura Chiatti è molto amata da coloro che la seguono quotidianamente. Lei e il marito Marco Bocci, oltre ad essere due divi della televisione e del cinema italiano, sono due persone comuni, ovvero con i propri pregi e difetti.

E il loro essere normale che piace al popolo del web perché spesso si rispecchia in loro. Poi la presenza dei loro figli che sono di una bellezza impressionante, rendono il tutto come una favola. Per questo motivo ogni foto e video che condividono sui social è un grande successo, anche se a volte il clima festoso viene rovinato dalla cattiveria dei leoni da tastiera.