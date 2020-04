Andrea Denver contro il GF Vip: i video della fidanzata mai recapitati

Andrea Denver sta facendo molto discutere per le sue dichiarazioni in queste settimane. Il modello ha anche svelato che gli autori non gli hanno recapitato i video della sua fidanzata. Ecco tutti i dettagli

GF Vip: Andrea Denver contro il reality

Andrea Denver sta facendo discutere molto di più adesso che il Grande Fratello Vip è terminato di quanto si trovava nella Casa come concorrente. Infatti, ha sempre tenuto un profilo basso, non ha mai preso posizione nelle dinamiche e negli scontri e in questo modo è arrivato dritto in finale.

Adesso che il programma condotto da Alfonso Signorini è terminato, invece, Andrea sta rilasciando una serie di dichiarazioni che stanno creando un po’ di scompiglio. Ad esempio, pochi giorni fa ha parlato del suo interesse per Adriana Volpe.

Recentemente ha anche rifiutato l’invito a Live – Non è la D’Urso e ha fatto qualche rivelazione contro gli autori del Grande Fratello Vip. Infatti, pare che non gli abbiano recapitato messaggi e video che la sua fidanzata aveva mandato. Continuate a leggere l’articolo per sapere maggiori dettagli sulla vicenda.

Video di Anna Wolf mai mostrati

Il pubblico si era chiesto spesso come mai la fidanzata di Andrea Denver non interveniva mai nel corso del reality. In molti hanno iniziato a parlare dell’ormai famoso pseudo flirt tra il modello e Adriana Volpe, ma in realtà Andrea Denver era felicemente fidanzato prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia e lo è ancora, con Anna Wolf.

Intervistato da FanPage, Andrea ha rivelato che Anna non è mai intervenuta nel programma non per sua volontà. Infatti, lui sa bene che la sua fidanzata ha mandato due video alla redazione ma gli autori non glieli hanno mai mostrati. Uno di questi era anche in occasione di San Valentino. Inoltre, fino ai primi giorni di febbraio Anna si trovava in Germania quindi avrebbe potuto raggiungere facilmente Roma per fargli una sorpresa, ma non è mai stata chiamata.

Secondo Andrea spettava alla redazione del reality invitarla, trasmettere i video. Il modello ha ricordato che per Patrick, quando aveva la fidanzata americana, questo è stato fatto. Allora perché per lui è stato mandato solamente il video dei suoi genitori? Non solo, ma Alfonso Signorini ha mostrato incredulità nel sapere che lui fosse fidanzato. Andrea, però, ha detto che lo sapevano tutti, dal provino. Insomma, c’è qualcosa che non quadra. Voi che cosa ne pensate?