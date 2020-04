Pago lascia Serena Enardu e torna dall’ex moglie Miriana Trevisan: è scoppiata la crisi?

Serena Enardu e Pago in crisi?

Dopo un lungo periodo di quarantena per il Covid-10 con Serena Enardu, nelle ultime ore Pago l’ha lasciata per recarsi a Roma. Tra i due è scoppiata di nuovo una crisi? Al momento non sappiamo nulla a riguardo anche se Alfonso Signorini, attraverso il suo settimanale di gossip Chi ha detto che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha lasciato la Sardegna per recarsi dall’ex moglie Miriana Trevisan.

Sul magazine si legge: “Pago ha lasciato la Sardegna e la sua Serena Enardu per correre a Roma con regolare permesso dall’ex moglie Miriana Trevisan e dal figlio Nicola, per stargli vicino in questo momento difficile”. Ricordiamo che il cantante e l’ex valletta di Mike erano sposati mettendo al mondo un figlio. Successivamente per motivi caratteriali si sono lasciati e lui ha conosciuto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Pago si reca da Miriana Trevisan

Ebbene sì, Pago è tornato a Roma dal figlio Nicola e dall’ex consorte Miriana Trevisan. Nelle ultime ore le voci di una nuova possibile crisi tra lui e serena Enardu si fanno sempre più insistenti. Ricordiamo che i due a settembre hanno partecipato a Temptation Island Vip e, a causa di alcuni atteggiamenti fuori luogo della ragazza sarda, il cantante ha deciso di lasciarla.

Successivamente si sono ritrovati all’interno della casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip 4 e c’è stato un ritorno di fiamma. Si Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha risposto ad alcune domande che le hanno posto i follower. Alcuni le hanno detto se Pago tornerà presto in Sardegna. A quel punto l’ex gieffina ha risposto: “Non so lo quando verrà, ha rifatto la domanda. Dubito che faccia ritorno domani”.

Lo sfogo di Serena Enardu su Instagram

Su Instagram, Serena Enardu ha fatto capire che il suo compagno Pago tornerà molto presto da lei. Nel frattempo ha parlato di cosa sta vivendo questo periodo surreale causato dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Attraverso il suo canale l’ex tronista di Uomini e Donne ha detto ai seguaci quello che più le manca in questa quarantena, ovvero la libertà di uscire. Poi sugli allenamenti ha detto: “Lo faccio tre volte a settimana per quaranta minuti massimo un’ora, ma sto super concentrata”.