Oroscopo 23 aprile 2020: il Leone come non lo avete mai visto, Capricorno in netta ripresa

L’Oroscopo del 23 aprile 2020 preannuncia grandi cambiamenti per i nati sotto il segno del Capricorno. Leone avrà bisogno di aiuto, mentre lo Scorpione e il Sagittario devono restare calmi. In ripresa anche la vita dei Bilancia.

Ariete. Siete pieni d’iniziativa, ma come un fuoco di paglia, riuscite ad accendervi e a spegnervi con una velocità estrema. Vi gettate subito nei rapporti amorosi, per poi fare inaspettatamente dei passi indietro. Se volete costruire qualcosa di solito, in questo periodo vi conviene essere un po’ più riflessivi e ponderare bene le prossime decisioni. Mercurio nel segno vi renderà molto svegli.

Toro. Avrete una grande voglia di stabilità e di certezze, sia in amore sia nel lavoro. In questa giornata, però, potreste sentirvi un po’ fiacchi e pigri. Ricordate che la vita non regala niente a nessuno. Per costruire e realizzare nuovi progetti è importante l’impegno. Fate attenzione al vostro aspetto fisico, forse avete messo qualche chiletto di troppo in questa quarantena.

Gemelli. L’Oroscopo del 23 aprile 2020 dei nati sotto questo segno è abbastanza roseo sia dal punto di vista relazionale sia lavorativo. A partire dall’inizio di questo mese avete cominciato una fase di risalita e adesso potrete gustarne i frutti. Ricordate, però, di non abbassare mai la guardia e di non fidarvi troppo delle persone. Meglio se certe cose le teniate per voi.

Cancro. I nati sotto questo segno stanno affrontando una situazione lavorativa alquanto complessa. Anche le finanze, purtroppo, non sono state al top in questi giorni. Tuttavia, se avrete seguito i precedenti consigli e avrete risparmiato, ora potreste essere un po’ più sollevati. Ad ogni modo, si sta smuovendo qualcosa, siate ottimisti.

Leone. I Leone sono sempre stati autonomi ed indipendenti. Questa situazione difficile, però, ha messo a dura prova anche voi. Particolarmente nella giornata odierna potreste sentire il bisogno del supporto di qualcuno a voi caro. Non abbiate paura ad accettare di non essere invincibili. Anche un semplice abbraccio, in questo momento, potrebbe valere tanto.

Vergine. Ci sono importanti novità lavorative in serbo per voi. Finalmente potreste arrivare ad ottenere un traguardo che stavate sognando da tempo. La vita sentimentale procede bene, anche se ci potrebbe essere qualche situazione in grado di suscitarvi qualche piccola preoccupazione. Tutto sommato i prossimi giorni saranno molto favorevoli.

Bilancia. Dopo alcuni giorni un po’ fiacchi, oggi riuscirete a trovare la carica giusta. Tenete gli occhi ben aperti, specie per quanto riguarda la sfera lavorativa. La fortuna è dalla vostra parte. Non fatevi scappare un’occasione che potrebbe presentarsi sul vostro cammino. Grande intesa e complicità anche il partner.

Scorpione. Meglio ricontrollare le vostre finanze. La parola chiave della giornata odierna è: calma. Cercate di non agitarvi e di non perdere le staffe per ogni singola sciocchezza. La situazione è complicata, ma lo è un po’ per tutti, pertanto, non perdete la speranza. C’è qualcuno che potrebbe farvi perdere la pazienza, non accogliete le provocazioni.

Sagittario. Come già detto ieri, si prospetta per voi una grande ripartenza, specie per quanto concerne le questioni lavorative. Cercate di essere carichi e di affrontare al meglio le novità che stanno per arrivare. In amore, invece, potreste riscontrare qualche piccola tensione. Non date adito a polemiche inutili.

Capricorno. Questo non è stato certamente il vostro periodo. Ad ogni modo, l’Oroscopo di oggi 23 aprile 2020 si preannuncia davvero entusiasmante. Ciò che fino a questo momento vi sembrava come un qualcosa di impossibile da affrontare, a partire dalla giornata di oggi assumerà una connotazione differente. Buone novità anche nel lavoro.

Acquario. La voglia di evadere e di cambiare la realtà in cui siete costretti a vivere, purtroppo, non vi abbandona. Questo, però, potrebbe condurvi verso delle discussioni specie nella sfera lavorativa. Cercate di mantenere la calma e di accettare il corso degli eventi senza provare a remare contro. In amore, invece, la situazione è un po’ più distesa.

Pesci. Nettuno nel segno sta continuando a mettervi a dura prova. La vostra testa continua ad essere in tutti i posti anziché essere dove dovrebbe. Nei rapporti di coppia e in quelli familiari ci sarà qualche tensione e qualche cosa da chiarire. Questo non è il momento di aspettare, fate in modo che tutti i nodi vengano al pettine, così potrete affrontare al meglio i cambiamenti dei prossimi tempi.