Quarantena d’amore per Maria De Filippi, beccata in giro con la mascherina: era insieme a… [FOTO]

Maria de Filippi continua a lavorare durante la quarantena

Nonostante siamo in piena emergenza Covid-19, Maria de Filippi continua a lavorare. Se è avuta una dimostrazione con il serale di Amici 19 che è continuato ad andare in onda rispettando le regole imposte dal Governo. Ma anche col ritorno del dating show Uomini e Donne con una versione rinnovata.

Ma non è finita qui, infatti tra qualche settimana sarà alla guida si Amici All Stars, dove i migliori protagonisti delle passate edizioni del talent show si sfideranno con cantanti e ballerini affermati. Intanto la moglie di Maurizio Costanzo girava in stara a Roma e i paparazzi l’hanno fotografata. Ovviamente nei pressi dei Parioli, il quartiere residenziale della Capitale in cui vive, insieme al suo bassotto Ugo.

La conduttrice pavese a spasso col suo bassotto Ugo

Maria De Filippi è stata pizzicata dai paparazzi di Chi, magazine diretto da Alfonso Signorini, mentre portava a spasso il suo adorato Ugo per fare i suoi bisognini. Ovviamente la professionista pavese era munita di mascherina mentre è sprovvista di guanti.

Seguendo le regole scrupolosamente, la moglie di Maurizio Costanzo ha preso una boccata d’aria che, in questo periodo di quarantena per Covid-19, può essere di vitale importanza. (Continua dopo le foto)

Maria de Filippi parla delle nuove norme imposte dal Governo

Di recente Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista ad un noto periodico confessando che al lavoro sono tutti con le mascherine e mantengono le distanze. Vivendo tutti in una quarantena collettiva. A casa sua è tutto disinfettato con l’alcol, le scarpe rimangono sul pianerottolo. Mentre all’ingresso c’è l’Amuchina, per la cena si sta nello stesso tavolo, ma lontani.

“A tutti noi è venuta a mancare la normalità che adesso capiamo essere la cosa più importante”, ha precisato la padrona di casa di Uomini e Donne. Per quest’ultima tale situazione è abbastanza complicata, ecco il motivo: “Soffro di ipocondria come Verdone, ma lo supero senza dubbio”.