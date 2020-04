Gravi accuse per Lara Rosie Zorzetto, interviene Michael De Giorgio

Gravi accuse per Lara

Da qualche mese Lara Rosie Zorzetto ha annunciato di essere in dolce attesa e a breve renderà padre il fidanzato. Come sempre tende ad aggiornare su come procede la gravidanza. Per fortuna sta proseguendo nel migliore dei modi. Da poco ha svelato il sesso del nascituro. Si tratta di un maschietto, una notizia che ha reso felici molte persone.

Altre non solo hanno ironizzato sul lieto evento, ma hanno anche mosso delle pesanti critiche nei confronti di Lara. Quelle che hanno scosso di più il web sono state quelle dell’attuale compagna di Michael De Giorgio. Quest’ultimo non ha esitato a intervenire per chiarire come la pensa su questa faccenda.

‘Secondo me dovresti iniziare a farti schifo’

Le gravi accuse per Lara si sono diffuse subito sui social al punto tale da spiazzare i lettori. In pratica la partner di Michael ha pubblicato una video su Instagram per esternare il suo pensiero sulla ragazza. Non ha speso belle parole per lei, dal momento che è sentimentalmente impegnata da 5 mesi con un altro.

Poiché è quasi al quinto mese, vuol dire che ha avuto un rapporto fisico con il fidanzato poco dopo averlo conosciuto. Ragion per cui le ha dato della poco di buono, in quanto dovrebbe vergognarsi di sé stessa. Non ha mai perso occasione per puntare il dito contro tutti, senza pensare che non è nella posizione di farlo.

La diretta interessata non ha ancora risposto, però ci hanno pensato i suoi follower. Si sono scagliati contro la giovane perché avrebbe potuto evitare. Doveva limitarsi al video ironico, in cui Michael ha finto di essere gravido. Ha superato il limite, ma pare che non l’abbia compreso.

‘Prendo le distanze da un pensiero che non condivido’

Michael ha avvertito tutti dicendo che non ammette le dichiarazioni offensive della fidanzata su Lara. L’ha invitata con le buone a chiedere scusa, però non ha la minima intenzione di farlo. Per questo motivo ha deciso di allontanarla.

Anche se i due a Temptation Island hanno concluso la loro storia d’amore, non si sono augurati del male reciprocamente. I rapporti civili non ci sono stati, però nessuno dei due ha mai degenerato. Ci ha pensato la compagna di lui, quindi è giusto che ne paghi le conseguenze.