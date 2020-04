Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello VIP?

Alfonso Signorini è un appassionato storico del Grande Fratello VIP. Negli anni scorsi, infatti, lo abbiamo visto vestire i panni dell’opinionista quando a condurre era Ilary Blasi. L’edizione 2020 del reality, invece, lo ha visto in una veste completamente nuova, quella di conduttore. Una vera e propria scommessa quella di Mediaset che ha affidato al direttore di Chi una delle conduzioni più impegnative del palinsesto televisivo.

Nessuno mai avrebbe immaginato, quell’8 gennaio 2020 (data della prima puntata del GF VIP) che di lì a poco un vero e proprio uragano sarebbe arrivato a sconvolgere la prima edizione. Stiamo parlando del Coronavirus. Proprio per questo l’edizione 2020 è stata chiusa con diverse settimane di anticipo. La finale, conclusa con la vittoria di Paola Di Benedetto, è andata in onda l’8 aprile scorso.

Alfonso Signorini, già fuori dalle grazie del GF VIP

Dal momento in cui il programma si è concluso, Alfonso Signorini non aveva quasi mai parlato della sua esperienza alla conduzione del GF VIP. Silenzio che è venuto meno nelle ultime ore quando Signorini si è lasciato andare ad alcune confessioni. Abbiamo già detto come l’esperienza in sè non sia stata una delle più semplici in assoluto. “Dopo il programma” ha detto Signorini, “sono stato criticato e non sono piaciuto come conduttore”.

Poi ha proseguito “Ma continuerò a dire le mie opinioni”. Cosa, quindi, non è piaciuto ha chi lo ha così duramente criticato? Forse il fatto che, da buon giornalista, Signorini non lasciasse nulla al caso ed esprimesse le sue personali esperienze sulle svariate vicende avvenute fuori e dentro la casa? Fatto sta che, proprio per questo Signorini potrebbe non essere confermato per la prossima edizione. Non vi sono state conferme o smentite in merito, almeno fino a questo momento.

Un’edizione record

Se la decisione di mantenere, o meno, Alfonso Signorini alla conduzione della prossima edizione del Grande Fratello VIP non è stata confermata, una cosa è certa. L’edizione 2020 del reality è stata memorabile sotto diversi punti di vista. Il primo, lo abbiamo anticipato, riguarda proprio l’emergenza Coronavirus.

Questa ha scosso tutti e cambiato il percorso degli inquilini all’interno della casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini, però, è apparso all’altezza della situazione ricevendo i complimenti da più parti. Allo stesso modo è riuscito ad intrattenere gli italiani in un momento difficile e, a dimostrarlo, vi sono i record di ascolti.