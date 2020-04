Uomini e Donne, Sammy mortifica Giovanna in videochiamata: “Io e te non eravamo niente” (VIDEO)

Oggi è andato in onda il terzo appuntamento con Uomini e Donne e, finalmente, si e parlato di Giovanna, la quale ha avuto la possibilità di parlare con Sammy e Alessandro. Contrariamente a quanto accaduto per Gemma, infatti, l’Abate ha avuto la possibilità di videochiamare i suoi corteggiatori per fare un po’ il punto della situazione.

Se Alessandro, però, è apparso alquanto felice di rivederla, seppur virtualmente, Sammy ha reagito in modo completamente diverso. Quest’ultimo ha avuto un approccio molto più cinico e razionale che ha mortificato parecchio la tronista.

Sammy umilia Giovanna in videochiamata

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne, Giovanna ha avuto una pesante lite con Sammy. I due hanno cominciato chiedendosi come stessero trascorrendo questi giorni di quarantena e se si fossero pensati. Il ragazzo, però, ha subito esordito dicendo di essere un po’ demotivato in quanto per lui è fondamentale il contatto fisico con una persona, specie nella fase iniziale. Non essendosi né visti né sentiti per un mese, il suo interesse è andato un po’ a scemare.

Inoltre, ad aggravare ulteriormente la situazione ci ha pensato tutta questa quarantena e le conseguenze che ne sono derivate. Il corteggiatore, infatti, ha perso il lavoro e si è trovato improvvisamente a vivere delle situazioni molto più difficili e serie di quanto si aspettasse. Questo, dunque, lo ha dirottato verso altre priorità.

La reazione dell’Abate e del web

Il ragazzo è stato estremamente sincero, sta di fatto che anche Maria De Filippi ci ha tenuto a mettere in evidenza il fatto che non si fosse nascosto dietro un dito. Giovanna, però, non ha affatto gradito il cinismo di Sammy, al punto che ha interrotto la videochiamata di botto durante la puntata di Uomini e Donne. Successivamente, la fanciulla si è sfogata con Gemma, che era lì con lei.

La fanciulla ha ammesso che non si aspettava affatto che il romano rincarasse la dose sul fatto che loro due non fossero nulla. Anche se hanno fatto solo quattro esterne, l’Abate aveva cominciato a crederci, pertanto, è rimasta molto male. Gli utenti del web, intanto, hanno commentato quanto andato in onda e la maggior parte di essi si è schierata a favore del ragazzo. La sua onestà è stata assolutamente privilegiata.