Angela Nasti torna sui social e svela perché è sparita: “La mattina non sto a casa…” (FOTO)

In questi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti, ha generato un po’ di sgomento sui social. Nel caso specifico, molti utenti si sono resi conto della sua strana assenza ed hanno cominciato ad avanzare delle ipotesi.

I follower più attenti, infatti, si erano resi conto di alcuni scatti, che sembravano ritrarre la casa di Kevin Bonifazi. Questo, dunque, aveva fatto sorgere i sospetti che la ragazza potesse aver infranto la quarantena per raggiungere il suo fidanzato. Ebbene, alcune ore fa è stato svelato l’arcano.

Il ritorno sui social di Angela Nasti

Angela Nasti ha pubblicato sui social delle Instagram Stories in cui ha svelato il motivo della sua assenza prolungata. Molti utenti avevano pensato che, con la complicità della sorella Chiara, Angela fosse sparita in quanto “scappata” a casa del calciatore. Onde evitare di subire altre critiche a causa della violazione della quarantena, la napoletana potrebbe aver pensato bene di allontanarsi dal web.

Pochissime ore fa, però, l’ex tronista ha rotto il silenzio sui social ed ha spiegato la ragione della sua scomparsa. La Nasti ha, innanzitutto, rassicurato dicendo di stare bene. Ad ogni modo, sta facendo di tutto per far trascorrere il più veloce possibile questi giorni, pertanto, la mattina non è a casa. Prima che nascesse subito la polemica, però, la protagonista ha anche chiarito dove andasse.

Ecco dove va ogni mattina

Nel caso specifico, pare che la ragazza si rechi in ufficio per lavorare alle spedizioni a domicilio del brand della sua famiglia. Questo, almeno, le tiene impegnate le mattine e aiuta a far trascorrere in modo un po’ più rapido il tempo. Ad ogni modo, Angela Nasti è sembrata predisposta a tornare più attiva sui social per tenere compagnia ai numerosi fan.

Per tale ragione, ha deciso di mostrare loro alcuni acquisti fatti online di recente. La fanciulla, però, non ha minimamente menzionato Kevin, pertanto, al momento non è chiaro se i due si siano davvero visti, se stiano ancora insieme o se si siano davvero lasciati. Non ci resta che attendere per capire se la dama si sbottonerà un po’ in più.