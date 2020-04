Fabrizio Corona Nina Moric: “Quarantena col figlio riaccende la passione”

Il sentimento tra Fabrizio Corona e Nina Moric potrebbe essere rinato

La quarantena insieme ha riacceso la passione tra Nina Moric e Fabrizio Corona? La modella croata ha annunciato poche ore fa la decisione di prendere una pausa dal web, almeno per un po’. In realtà, se vogliamo essere precisi, solamente da una piattaforma, Instagram; non ha, infatti, mai fatto mistero di non gestire in prima persona il profilo su Facebook. Il drastico allontanamento giunge in un periodo particolare sul piano personale.

Se con Luigi Favoloso ha troncato la storia in termini molto forti, con tanto di ospitate televisive e denunce, nel contempo è avvenuto il riavvicinamento tra lei e l’ex marito Fabrizio Corona. Il nuovo feeling sembra abbia dato spensieratezza a Nina Moric, e di conseguenza anche al loro figlio Carlos Maria. È il desiderio di qualunque figlio vedere i genitori andare d’accordo e, anche se questo periodo di quarantena lascia ovvi strascichi sull’umore, la convivenza in famiglia procede meravigliosamente.

Riavvicinamento tra le parti

Un decennio fa erano i protagonisti assoluti delle cronache mondane. Entrambi belli e famosi, conquistavano con i loro atteggiamenti un po’ sopra le righe le copertine. Oggi, dopo litigi, divorzi e reclusioni in carcere, finalmente Nina e Fabrizio avrebbero trovato un equilibrio.

L’istinto protettivo manifestato dall’ex re dei paparazzi alla scoperta delle accuse mosse dalla Moric contro Favoloso (incolpato di violenza nei confronti suoi e di Carlos) ha accelerato il riavvicinamento. Poi, se sia amore o no, solo il tempo ce lo dirà. A puntare sul ritorno di fiamma è Roberto Alessi, direttore del settimanale Novella 2000, che ha notato come i due abbiano ripreso a chiamarsi marito e moglie.

Fabrizio Corona e Nina Moric: tuffo nel passato

Al momento Fabrizio e Nina sono sicuramente una famiglia e, forse, pure una coppia. Ovviamente, non v’è più traccia della passione di vent’anni fa, come logico che sia: ogni età ha esigenze e priorità diverse. La maturità si porta invece appresso pensieri, responsabilità e altri sentimenti. Meno eclatanti, più ponderati, altrettanto sinceri.

A riprova del buon feeling l’ultima festa di compleanno di Corona, a cui non hanno potuto mancare né Nina né Carlos. Giorni in parte rovinati con gli scatti postati in compagnia del personal trainer, cui è seguita la diffida del Tribunale di Sorveglianza di Milano al rispetto di tutte le regole, sia quelle attinenti al distanziamento sociale, sia quelle inerenti alla sua detenzione domiciliare, pena più gravi conseguenze.