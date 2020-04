Una Vita, anticipazioni spagnole: Felipe denunciato da Genoveva

Arrivano le ultime anticipazioni di Una Vita, appena pubblicate in Spagna. Centrale la figura di Felipe, che verrà messo con le spalle al muro dalla perfida Genoveva. Nel frattempo, Camino non sarà felice con Idelfonso, sposato per volere di sua madre, così da non destare scandalo ad Acacias.

Una Vita, spoiler: Genoveva denuncia Felipe

Stando agli spoiler della soap, lo sfortunato Alvarez Hermoso riceverà una brutta notizia. L’avvocato scoprirà di essere stato denunciato per aver abbandonato il tetto coniugale. Felipe chiederà a Genoveva di ritirare la denuncia, ma invano.

Dopo che la Salmeron ha perso il bambino, ha deciso di rovinarlo per sempre. Le anticipazioni di Una Vita raccontano inoltre che Camino non riuscirà a dimenticare Maite e così le scriverà una lettera d’amore. La missiva verrà intercettata dal marito, che si infurierà. A complicare le cose sarà anche la madre di Camino, che presserà sua figlia affinché rimanga incinta di Ildelfonso.

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Felipe verrà a sapere che lettere ricevute da Marcia sono state scritte dalla perfida Genoveva. Sconvolto, ne farà un falò e capirà quanto la donna sia pericolosa. Poco dopo, l’avvocato verrà raggiunto da Mendez, che lo avviserà dell’imminente processo.

Felipe deve incastrare Genoveva per la morte di Marcia

Gli spoiler delle puntate spagnole di Una Vita rivelano che Camino non potrà fare altro che sottomettersi al volere di sua madre e di Ildefonso e penserà a quanto sia ormai impossibile ricongiungersi con Maite. Il suo è un amore impossibile e se ne dovrà fare una ragione.

Il processo sta per iniziare e l’avvocato ha un’unica possibilità di salvarsi, ovvero quella di rintracciare Laura, la donna con la quale ha passato la notte. Grazie alla sua preziosa testimonianza, Genoveva potrebbe avere la peggio. Peccato che la donna sia sparita nel nulla. Nel frattempo, come svelano gli spoiler di Una Vita, l’Alvarez Hermoso verrà a sapere che la Salmeron ha previsto tutto, anticipando la partenza della cameriera Laura. Come farà ora?

La Salmeron si dichiara innocente davanti al Giudice

L’inizio del processo per la morte di Marcia è ormai vicino e sono poche le speranze che Genoveva venga ritenuta responsabile. Intanto, Camino non riuscirà a stare lontana da Anabel, una ragazza che le ricorderà molto Maite. I vicini inizieranno a spettegolare, facendo inviperire Ildelfonso e la madre di Camino, che sperava in una sorta di ‘redenzione’ della figlia.

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, la Salmeron entrerà in aula e si dichiarerà innocente davanti al Giudice. Come se non bastasse, dirà di essere stata presa di mira dai vicini. Come farà Felipe a dimostrare la sua colpevolezza nell’omicidio della povera Marcia? Non resta che attendere le prossime puntate spagnole della soap opera.