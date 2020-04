Una Vita, spoiler Spagna: Genoveva ad un passo dalla condanna

Le nuove anticipazioni della soap opera Una Vita svelano che finalmente ci sarà l’atteso processo per la morte di Marcia. La principale sospettata è Genoveva, anche se la donna riuscirà a crearsi un alibi davvero inossidabile. Felipe però non si arrenderà, deciso a vendicare la sua amata.

Nel frattempo, Ildefonso e Camino capiranno di non essere più disposto a portare avanti un matrimonio di convenienza, specie quando durante una cena, la madre della giovane li inviterà a mettere in cantiere un bimbo.

Una Vita spoiler: Genoveva è disperata

Poco prima del processo, Genoveva giocherà la sua ultima carta. Dopo aver raggiunto Felipe proverà a sedurlo, ma senza ottenere nulla. Ciò non farà altro che aumentare la sua rabbia. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Marcos farà una sorpresa a Felicia. Dopo averla invitata al ristorante con la scusa di proporle un affare, approfitterà dell’atmosfera romantica per dichiararsi.

Continuando con le anticipazioni di Una Vita, Genoveva si metterà l’animo in pace e si preparerà per andare in aula a testimoniare, consapevole che anche Felipe è contro di lei. Antonito invece deciderà di tentare la carriera politica e così dirà alla sua famiglia che si è candidato alle elezioni per i conservatori. La sua idea non sarà condivisa da Lolita. Al contrario, Carmen sosterrà il giovane.

La partenza di Bellita

In aula tutto è pronto per il processo. Il primo a testimoniare sarà Cesareo che, teso come non mai, darà la sua versione dei fatti. La Salmeron sembrerà non avere più carte a suo favore. A quel punto, un colpo di scena cambierà tutto. Come svelano gli spoiler di Una Vita infatti, Velasco metterà in atto il piano per salvare la vedova di Alfredo. Cosa avrà in mente?

Velasco, nello stesso tempo, sarà intenzionato a screditare Felipe. L’uomo dichiarerà davanti al Giudice che l’avvocato è un libertino e che ha accusato sua moglie Genoveva della morte di Marcia senza avere alcuna prova. L’Alvarez Hermoso si sentirà mancare la terra sotto i piedi, dal momento che Velasco avrà diverse testimonianze a suo favore.

Mentre l’aula è in fermento, ci sarà una sorta di rivoluzione anche nella casa di Domínguez. Come narrano le anticipazioni di Una Vita infatti, Bellita si dirà convinta di partire per l’Argentina. L’artista ha intenzione di lasciare Acacias per prendersi cura di Cinta e niente la fermerà, anche la prospettiva di partire senza suo marito.

Infine, nelle prossime puntate di Una Vita, vedremo Ildefonso e Camino cambiare prospettiva. Certo, i due non si amano, ma nutrono una stima reciproca.