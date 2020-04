Paola Di Benedetto rompe il silenzio: ‘Ognuno gioca le sue carte’

Paola rompe il silenzio

Da quando Paola Di Benedetto ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha deciso di non rispondere ai suoi ex compagni d’avventura. Sossio Aruta, per esempio, ha sbottato sui social perché ha parlato di una vittoria fasulla. Ha semplicemente tanti follower che, aggiunti a quelli di Federico Rossi, le hanno assicurato il podio.

Anche Salvo Veneziano ha giustificato così la fine del reality. Come se non bastasse Paola ha ricevuto delle critiche legate alla sua fisicità. Fernanda Lessa le ha dato della grassa durante una diretta Instagram con Clizia Incorvaia. Stufa di tutto ciò, è intervenuta per mettere a tacere chi non ha speso belle parole per lei.

‘Il mio fidanzato mi ha supportato’

Paola rompe il silenzio stavolta, stanca di leggere commenti poco carini. Secondo Ivan Gonzalez è stata premiata per la sua semplicità, in quanto non ha avuto bisogno di costruire delle storie davanti alle telecamere. Nonostante sia una persona pacata e a modo, spesso ha perso le staffe con alcuni concorrenti. Ha discusso in diverse occasioni con Antonio Zequila, ma ha ottenuto l’appoggio di molti telespettatori.

Ad oggi non sta rispondendo alle sue frecciatine sul web, però ha chiarito delle cose sulla vicenda. In passato non hanno vinto il Gf Vip delle persone con un numero di seguaci più elevato dei suoi. Per quanto riguarda il fidanzato, è un cantante molto amato. Se le ha dato una mano con i fan al televoto, non ci vede niente di male.

Del resto ognuno gioca tutte le carte del mazzo. Ai commenti di Fernanda, invece, ha replicato dicendo che non è abituata a dare peso alle sciocchezze. La donna ha ricordato a Federico del suo tradimento con Emma Muscat solo perché l’ha invitata a chiedere scusa alla fidanzata. Purtroppo la coppia è al centro del gossip per colpa di terzi, però può contare sul sostegno di tanti italiani.

‘Devi la tua vittoria a due uomini’

Vladimir Luxuria nell’ultima puntata di Live- Non è la D’Urso ha detto a Paola che deve ringraziare sia Federico che Zequila. Quest’ultimo le ha dato la giusta visibilità con i loro continui battibecchi. Dopo il corteggiamento serrato a Sara Soldati, Paola ha definito squallido l’uomo per aver puntualizzato sui chili di troppo di Patrick Ray Pugliese. Infine ha esternato la sua gioia quando lui è stato eliminato dai giochi con il televoto.