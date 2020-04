Tempesta D’Amore anticipazioni 23 aprile 2020: Jessica aiuta Annabelle

Dalle anticipazioni di Tempesta D’Amore emergono interessanti novità. Annabelle studia un piano per lasciare la clinica psichiatrica dove è stata rinchiusa. Per mettere in atto il suo piano, la perfida Sullivan coinvolge la madre della piccola Luna. Franzi ha sempre un pensiero fisso: Tim Degen. La zia Margit è molto preoccupata per lei. Nel dettaglio, gli spoiler della puntata dell’amatissima soap tedesca in onda giovedì 23 aprile su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Jessica va a trovare Annabelle

Disperata, Annabelle telefona a Jessica e le chiede di venire in clinica e di portarle un abito elegante rosso, un reggiseno hot e un bracciale. La giovane estetista del Furstenhof diventerà sua complice? Henry si mostra preoccupato per la strana telefonata che la sua fidanzata ha ricevuto. Nel frattempo, Boris cerca di instaurare un buon rapporto con il fratello gemello Tim. I due, davanti a Christoph, si abbracciano.

Alfons mostra a Hildergard la sua ultima creazione artistica ma la moglie dà un feedback negativo. Dispiaciuto, il signor Sonnbichler decide di mettere la sua ciotola di frutta sul ciglio di una strada. André lo trova e resta davvero colpito da questa creazione artistica. Lo chef sa anche a chi regalarlo.

Zia Margit incontra Tim

Le anticipazioni della puntata di Tempesta D’Amore in programma giovedì 23 aprile su Rete 4, annunciano colpi di scena davvero scoppiettanti. In lacrime, Annabelle confessa a Jessica che non resiste a stare un giorno in più chiusa in un ospedale psichiatrico. Il giorno dopo l’estetista incontra Christoph e gli parla di Annabelle. Nel frattempo, Franzi pensa alla scoperta che ha fatto sui gemelli Saalfeld e non sa se raccontare tutto alla zia Margit.

Quest’ultima sembra non gradire affatto che uno sconosciuto faccia soffrire sua nipote. La loro conversazione viene interrotta da Tim, che si offre volontario ad aiutarle a raccogliere le mele. Linda ha un nuovo confronto con Christoph.

La donna è convinta che Tim debba conoscere le sue origini. Lucy è sempre più presa da Paul, per il quale nutre una profonda attrazione sia fisica e sia mentale. Werner confessa al figlio Robert le sue preoccupazioni. Riuscirà a risolvere questo grattacapo?