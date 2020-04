Chiara Ferragni: smorfia di dolore in diretta [VIDEO]

Chiara Ferragni si infortuna durante una diretta

La famosissima influencer Chiara Ferragni, moglie del rapper Fedez, durante un’esibizione di ballo per il social TiK ToK si infortuna ad un braccio. Il video è stato postato su IG pochi minuti fa.

La quarantena dei Ferragnez e i social network

Durante questa quarantena, Chiara Ferragni e Fedez, ci hanno abituati a scene esilaranti dove ci mostrano spezzoni della loro vera vita. Dalla caduta del rapper su un tavolino con relativo botto a terra, alle amorevoli cure che entrambi danno al loro piccolo figlio Leone.

Questa volta a farne le spese è stata l’influencer che, forse troppo attaccata ad un mobile, ha iniziato a ballare in maniera energica e sensuale senza badare alla distanza che c’era tra lei ed il resto. Vestita con una felpina che le arriva sotto il seno e dei pantaloni a vita alta rigorosamente viola, ha iniziato a fare i primi movimenti.

L’infortunio di Chiara e il messaggio su Instagram

Con lo sguardo ammiccante verso la telecamera del telefonino e con un braccio alzato, si gira di scatto e si mette nella tipica posa da dura. A questo punto, immersa nella musica rap, inizia a sgomitare andando a colpire qualcosa alla sua sinistra. La smorfia di dolore è immediata e lei, prima di spegnere le riprese si porta il bracci al grembo dal dolore.

Sul post ha sritto:”trying to do a Tiktok dance like” che, tradotto in italiano significa ‘cercando di fare una danza Tiktok’. Immediata la risposta dei fan. Dopo appena dieci minuti erano arrivati a visualizzare il post un numero pari a 270mila. Molti le hanno chiesto come stava e molti altri le hanno fatto coraggio.

In moltissimi però hanno anche riso insieme a lei dell’accaduto. Infatti, la bella Chiara Ferragni non sembra aver avuto grossi danni dall’incidente. Sicuramente, dopo l’accaduto, si sarà sincerata delle distanze da mantenere ed avrà sicuramente concluso il suo video per il social network TiK Tok. Ecco di seguito il video del piccolo incidente.