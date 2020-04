Paura per Giulia De Lellis, torna alla carica l’ex di Andrea Damante

Torna alla carica l’ex

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono i personaggi pubblici più discussi del momento. Una volta usciti allo scoperto, stanno affrontando la situazione nel migliore dei modi. Incuranti delle continue critiche che stanno ricevendo, trascorrono insieme la quarantena sotto lo stesso tetto.

Allo stesso tempo i fan dei rispettivi giovani stanno esultando di gioia nel rivederli più innamorati che mai. Entrambi si sono promessi amore eterno, in quanto non commetteranno gli errori del passato. Secondo gli utenti social più attenti sembra che qualcuno voglia separarli. Nello specifico si tratta di Claudia Coppola, la ragazza con la quale Andrea ha avuto una relazione prima di tornare sui suoi passi.

Le Instagram Stories sospette

Torna alla carica l’ex Claudia sul web e questo sta preoccupando i follower della coppia di Uomini e Donne. In questi giorni avrebbe pubblicato dei post e delle storie alquanto sospetti. In pratica sembrerebbe che stia tramando qualcosa per riprendersi Andrea. Qualcuno ha notato che ha ancora le sue stesse amicizie.

Il tuo intento sarebbe quello di non perdere i contatti comuni, affinché possa rivederlo quando la pandemia terminerà. In realtà la bella modella può frequentare liberamente chi vuole, però i fan dei Damellis (così soprannominati) non ne vogliono sapere. L’hanno tempestata di messaggi e commenti in vista poco carini, imponendole di lasciarli in pace. La diretta interessata sta optando per il silenzio, ma gli amici più stretti hanno detto che sta soffrendo molto.

Non ha accettato l’idea di essere stata lasciata senza alcun preavviso da colui che reputava il proprio angelo. Claudia ha trascorso il Natale e tutto il mese gennaio con il dj veronese. Ha vissuto bei momenti al punto tale da investire sentimentalmente, però è chiaro che non è mai stata ricambiata. Si spera che anche lei un giorno possa riacquistare il sorriso accanto a un altro.

La parodia di Belen

Giulia sa sempre come far parlare di sé. Dopo la vicenda di Claudia, stavolta ha dovuto fare i conti con coloro che amano la sua ‘rivale’, ovvero Belen Rodriguez. Tra le due non scorre buon sangue, dunque ciò che ha fatto l’influencer non è stato visto di buon occhio. Ha usato un video di Tik Tok con la voce dell’argentina per poi renderlo visibile a tutti. Come l’avrà presa la diretta interessata?