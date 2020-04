“Non le ho mai dato della mign**ta”: Adriana Volpe, il duro sfogo del marito Roberto Parli

Roberto Parli sbotta su Instagram

Nonostante il Grande Fratello Vip 4 sia terminato da qualche settimana si continua a parlare di Adriana Volpe, affermando che è lei la vincitrice morale del reality show di Canale 5.

Ricordiamo che la conduttrice ha dovuto lasciare la casa di Cinecittà prematuramente a causa della morte del suocero per il Covid-19. Ma negli ultimi giorni l’ex presentatrice de I Fatti Vostri è tornata al centro del gossip per la sua particolare amicizia con l’altro gieffino Andrea Denver.

A quel punto il marito Roberto Parli ha sbottato sul suo profilo Instagram, dove alcuni utenti lo hanno accusato si essersi comportato male con la sua dolce metà. L’uomo ha precisato che il suo matrimonio con la Volpe procede senza intoppi, sfogandosi così: “Primo: non ho mai dato della mig****a a mia moglie, anzi l’ho sempre difesa e rispettata. Secondo: non ho mai cancellato nessun post. Terzo: comunque a chi piace giudicare c’è giurisprudenza, 5 anni!”.

Le spiegazioni del marito di Adriana Volpe

Ma lo sfogo di Roberto Parli su IG non è terminato qui. Infatti qualcuno gli ha chiesto come mai lui e sua moglie Adriana Volpe non si seguono più sul social. Questo particolare settimana fa aveva attirato l’attenzione di tutti mettendo in giro la voce di una possibile crisi matrimoniale. A chiarire tutto ci ha pensato l’uomo: “Secondo te è più importante seguirsi nella vita o su Instagram???”.

Roberto Parli contro Andrea Denver

Poi su Instagram, Roberto Parli ha affrontato la vicenda Andrea Denver che dentro la casa del Grande Fratello Vip 4 era molto vicino alla moglie Adriana. Un seguace ha definito il modello un ragazzo senza cervello. A quel punto è intervenuto il consorte della Volpe facendo capire di essere d’accordo con lui: “Hai afferrato in pieno il concetto”.

Qualche giorno fa il ragazzo che vive a Miami ha commentato il matrimonio dell’ex gieffina, dicendo: “Adriana Volpe? Io l’ho detto più volte, anche ad Alfonso, ho voluto essere onesto. Se devo dire la verità, se io fossi stato single e lei fosse stata single e non mamma, mi sarei trovato destabilizzato. Gli anni non contano troppo. Mi trovo così bene con lei che mi piace, lo devo ammettere. Mi piace la persona di Adriana. Io però rispetto la sua relazione e comunque anche io ho una storia”.