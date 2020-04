“Che giornata di me*da…”: Mara Venier sbotta, lo sfogo inattesu su Instagram

Mara Venier nostalgica su Instagram

Nonostante il periodo d’emergenza sanitaria per il Covid-19, settimane fa Mara Venier ha chiesto ai verti di Viale Mazzini di continuare ad andare in onda con Domenica In. Ovviamente lo storico format estivo della Rai ha subito dei radicali cambiamenti. Niente pubblico in studio, collaboratori con mascherine e guanti e gli ospiti solo in collegamento via Skype.

Anche se la situazione non è delle migliori, la conduttrice veneta e il suo format riescono a tenere incollati circa quattro milioni di telespettatori. Oltre al piccolo schermo, la moglie di Nicola Carraro è particolarmente attiva su Instagram dove ha circa due milioni di follower. Quasi ogni sera realizza delle Stories mostrando il panorama che si vede dalla sua cucina e cosa prepara per cena.

Nella giornata di martedì la professionista era abbastanza giù di morale a causa del tempo brutto. Inquadrando il cielo, la donna ha sbottato così: “Che tempo di m*rda, veramente oggi una giornata molto deprimente. Una delle più brutte, malinconiche, veramente molto malinconiche”.

La conduttrice di Domenica In si lamenta del brutto tempo

Nonostante il tempo brutto paragonandolo a quello di novembre, la bella Mara Venier non si è abbattuta pensando positivo. Mentre stava cucinando la pasta, la conduttrice di Domenica In si sorseggiava un prosecco francese con del ghiaccio dentro.

Con un pizzico di malinconia, ai suoi numerosi follower di Instagram ha detto: “Ho fatto la carbonara e, siccome sono particolarmente triste stasera champagnino. Alla faccia di sto virus che vada presto… Sapete dove, no? Ecco”. Subito dopo ha fatto vedere ai fan una clip che è un vero e proprio omaggio al nostro Paese.

Mara Venier e la passione per la cucina

Non tutti sanno che Mara Venier, oltre ad essere una brava conduttrice televisiva, è anche una grande appassionata di cucina. Infatti, molto spesso nel suo contenitore Domenica In invita degli chef che preparano dei piatti deliziosi.

In questo periodo di quarantena per il Coronavirus, la moglie di Nicola Carraro è molto più attiva sui social network proprio per stare più vicina a coloro che la seguono. Ritornando a parlare del cattivo tempo, la professionista di Rai Uno ha concluso così il suo intervento su IG: “Giornata uggiosa, sembra novembre, speriamo che esca il sole”.